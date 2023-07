Matrimonio, la sposa vestita così? Insultata all'altare, finisce in disgrazia

25 luglio 2023 a

Pioggia di critiche contro una sposa. E non contro una qualunque, ma contro l'influencer e modella Jelena Weir. La diretta interessata ha condiviso su Instagram il momento delle sue nozze celebrate in Croazia. Fin qui nulla di strano se non fosse che alla giovane di origine tedesco-croata è stata duramente contestata la scelta dell'abito.

L'influencer ha scelto il modello "Eve" del brand di lusso Dana Harel. Un abito a trapezio con una sciarpa allacciata al collo realizzata in raso, e che lascia la schiena completamente scoperta, ma decorata con una chiusura a catena di cristalli. Un vestito "duble face", molto castigato sul fronte e più audace sul retro. Non a caso l'abito lascia intravedere il seno e risulta estremamente profondo sul di dietro.

"Le mancano pochi centimetri di tessuto per mostrare tutto al mondo intero", commenta qualcuno mentre un altro utente del web puntualizza: "Bella, bellissima, peccato che in chiesa si dovrebbe entrare vestiti in segno di rispetto. Lei è mezza nuda". E ancora: "Un bel reggiseno non costa una fortuna", "Il peggior vestito da sposa che abbia mai visto". La polemica dunque non è mancata, ma Jelena ha preferito non replicare godendosi il matrimonio da favola.