La sposa con la testa nella torta di nozze, lo scherzo del marito finisce in disgrazia

Dagospia lo definisce "il matrimonio più veloce di sempre". Non per la durata della cerimonia, ma per la rapidità con cui si potrebbe arrivare al divorzio. Tutto dipenderà dalla burocrazia americana, visto che la sposa, che ha scritto un post sulla pagina weddingshaming sul social network Reddit, ha tutta l'intenzione di dare il benservito lampo al partner.

"Spero di ottenere il divorzio - ha scritto a chiare lettere la donna - dopo che mio marito mi ha spinto la faccia nella torta il giorno del matrimonio". "Non mi è mai interessato sposarmi ma non sono mai stata contraria. Quando il mio ragazzo me l'ha proposto, ho deciso di provarci. C'era solo una regola: non doveva lanciarmi la torta in faccia durante il ricevimento".

Forse proprio il diktat della futura moglie ha stuzzicato la fantasia del maritino, dotato di un senso dell'umorismo un po' troppo sopra le righe: "Mi ha afferrato da dietro la testa e me l'ha spinta dentro alla torta. Era tutto programmato perché si è distrutta e lui aveva un mucchio di cupcakes di riserva", riflette la donna, ancora furiosa. Già all'indomani la sposa aveva deciso di troncare il matrimonio, nonostante molti dei presenti l'avessero presa sul ridere cercando di convincerla a mantenere la calma. Dietro alla reazione della sposa, però, c'è anche un problema di salute: "Soffro di claustrofobia da quando sono rimasta coinvolta in un incidente d'auto da bambina. Essere spinta nella torta mi ha fatta andare nel panico".

In fondo, suggerisce un commentatore, le è andata anche bene perché "spesso le torte nuziali hanno dei tasselli di legno al loro interno per tenerle insieme, ci sono persone che hanno anche perso un occhio".