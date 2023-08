Matrimonio, "lo vuoi sposare?": risponde no per scherzo, finisce in disgrazia

03 agosto 2023 a

Uno scherzo finito nel peggiore dei modi quello accaduto a Caracas, in Venezuela, dove, una giovane ha rovinato le sue nozze. Miriam, questo il nome della donna, alla fatidica domanda dell'officiante che le ha chiesto se volesse prendere in sposo il suo fidanzato ha risposto "no". Una battuta che però è costata carissima alla coppia. Nonostante abbia subito precisato che si trattava di uno scherzo e abbia pronunciato il fatidico "sì", si è sentita rispondere che le nozze non potevano più essere celebrate.

"No, non si può scherzare - ha detto il responsabile del Registro Civile locale -. Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un’altra data". Il tutto è stato immortalato dai presenti e poi pubblicato su TikTok, dove il video è diventato virale in pochissimo tempo. Quando l'officiante ha comunicato alla sposa che non avrebbe più potuto unirla in matrimonio al suo Danilo, in sala è sceso il gelo. Lo sposo è rimasto pietrificato, e anche Miriam è rimasta sconvolta.

La spiegazione però è stata data dallo stesso celebrante: "Viene fatta quella domanda perché purtroppo, a volte, le persone coinvolte nei matrimoni sono costrette a dire 'sì' senza il loro consenso. Ecco perché non sono ammessi scherzi di nessuno tipo".