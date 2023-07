Matrimonio, la proposta finisce in disgrazia: agghiacciante, come muore la sposa

25 luglio 2023 a

Una vera e propria tragedia quella accaduta a Yesim Demir. La donna, 39enne, è morta proprio durante la proposta di matrimonio. Yesim era in vacanza con il fidanzato Nizamettin Gursu a Polente Cape a Canakkale, città della Turchia nord-occidentale nella regione di Marmara. I due stavano festeggiando la proposta di matrimonio appena fatta, quando nel giro di pochi istanti si è consumata la tragedia.

Nizamettin aveva appena chiesto alla compagna di sposarlo, lei gli aveva detto "sì", ed erano saliti sulla scogliera per festeggiare con un romantico pic-nic al tramonto. Il promesso sposo si è allontanato per pochi minuti, il tempo andare a prendere il cestino con il cibo lasciato in auto. Poi però ha riferito di aver sentito improvvisamente un grido. È tornato indietro ed ecco la terrificante scoperta: la sua fidanzata era precipitata dalla scogliera. Yesim ha fatto un volo di 32 metri ed è caduta in mare. Trasportata in ospedale la donna non è sopravvissuta a causa delle gravi ferite riportate.

"Abbiamo scelto le scogliere per avere un ricordo romantico dopo la proposta - ha ammesso quello che sarebbe dovuto diventare suo marito -. Abbiamo bevuto un po' di alcol. Tutto è successo velocemente. Ha perso l'equilibrio ed è caduta". Le autorità hanno però aperto un'indagine.