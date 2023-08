Matrimonio rovinato, fa sesso con la fotografa: all'altare finisce in disgrazia

11 agosto 2023 a

a

a

Quello che doveva essere uno dei giorni più belli della sua vita, è diventato per una sposa americana un vero e proprio incubo. Il motivo? Suo marito è finito al letto con la fotografa. Un gesto che ha ovviamente mandato le nozze in frantumi e spinto la sposa a chiedere un rimborso per il servizio fotografico. A condividere la storia sulla piattaforma Reddit è stato il proprietario dello studio fotografico a cui è stato chiesto il rimborso.

"Lo vuoi sposare?", risponde no per scherzo e... il matrimonio finisce in disgrazia | Video

Nel post, l'uomo ha raccontato che la neo sposa si è lamentata della fotografa inviata alla cerimonia che, pur avendo svolto un lavoro impeccabile, al termine della cerimonia è finita a letto con il neo sposo. Di qui la richiesta di rimborso, che però ha messo in crisi il titolare dello studio: "Capisco il dolore della donna. Ma non so come comportarmi - ha scritto sui social -. Perché dovrei farle un rimborso? La fotografa che ho selezionato ha svolto un lavoro impeccabile, quello che è accaduto dopo nella sua vita privata non riguarda la mia agenzia". Alla fine l'uomo ha chiesto un parere agli utenti: "Cosa dovrei fare secondo voi?".

L'uomo, comunque, non ha fornito foto o dati personali della sua collaboratrice, ha solo aggiunto che si tratta di una ragazza di circa 20 anni con i capelli neri e molti tatuaggi. Un utente ha cercato di sdrammatizzare suggerendo al titolare dell'agenzia di fotografia di offrire alla sposa tradita "uno sconto sul prossimo matrimonio".