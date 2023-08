Edi Rama, la frase choc su Prigozhin fa calare il gelo: "Aereo non partito"

31 agosto 2023 a

Una barzelletta di Edi Rama sulla morte di Prigozhin scatena la bufera. Il premier albanese infatti si lascia andare a qualche battuta nel corso del Bled Strategic Forum, un ciclo di conferenze promosso dal ministero degli Esteri della Slovenia. Durante la conferenza Rama ha affermato: "Non so se avete sentito che in Russia sono in corso dei negoziati per unificare i fusi orari, perché adesso tra una parte e l’altra del paese ci sono nove ore di differenza".

Quindi ha aggiunto: "Allora il primo ministro va da Putin e dice: 'Signor presidente, abbiamo un problema. Ho mandato la mia famiglia in vacanza e li ho chiamati per la buonanotte ma da loro è già mattina ed erano sulla spiaggia. Ho chiamato Olaf Scholz per congratularmi per il compleanno ma mi hanno detto che è domani. Ho chiamato Xi Jinping per fare gli auguri di capodanno ma mi hanno detto che è ancora l’anno vecchio'".

Qui arriva la frase che ha fatto scattare le polemiche e che ha lasciato il gelo in platea: "E Putin dice: 'Sì, è successo anche a me: ho chiamato la famiglia di Prigozhin per fare le condoglianze ma l’aereo non era ancora partito". Qualcuno ha sorriso, altri invece sono rimasti in silenzio, in imbarazzo.