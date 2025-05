Meloni in Uzbekistan, "l'omaggio" del presidente: ecco "via Roma"

"In occasione della visita ufficiale nella repubblica dell'Uzbekistan della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni a una delle vie principali della città di Samarcanda viene dato il nome di ' via Roma '", ha detto il presidente Shavkat Mirziyoyev alla cerimonia di scambio delle intese tra i due Paesi. L'annuncio è stato dato in occasione dell'incontro bilaterale presso il Centro Congressi di Samarcanda, dove è stata svelata la targa commemorativa della futura "Via Roma", suggellata proprio da una stretta di mano tra i due leader.

L'omaggio di Mirziyoyev forse susciterà polemiche strumentali da parte di Pd e compagnia ma non deve far passare in secondo piano il senso ultimo della missione di Meloni in Asia centrale. Rafforzare i legami commerciali dell'Italia nel cuore di quello sterminato continente, crovevia di interessi politici ed economici enormi.

L'Uzbekistan per l'Italia è un partner "molto importante, le nostre relazioni sono solide ed eccellenti già da molto tempo, ma dal 2023 abbiamo lavorato per portarle a un altro livello, con il partenariato strategico, e ora con il tentativo di rafforzare quel partenariato", ha ricordato non a caso la premier italiana, che poi si sposterà ad Astana, capitale del Kazakistan. "Le materie sulle quali cooperare sono moltissime e sono molto contenta che siamo stati molto concreti nella volontà di mettere in campo, su tutte le materie prioritarie, un lavoro che a partire da oggi si farà sempre più concreto e cadenzato".