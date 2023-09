Russia, le foto di Kiev che rivelano il blitz contro i cargo: cosa è successo

02 settembre 2023 a

a

a

Immagini chiare. Il sito War Zone ha mostrato le foto satellitari dei droni chea hanno attaccato la base russa di Pskov nel nord della Russia. Tutto è accaduto a 700 chilometri dal confine che separa la Russia dall'Ucraina. In pochi secondi le forze ucraine hanno distrutto due grandi aerei da trasporto di Mosca. E nelle immagini circolate in rete è possibile vedere il momento dell'impatto del missile proprio sulla parte superiore del cargo dove, come è noto, ci sono i serbatoi.

A rivelare tutti questi particolari è stato il capo dell'intelligence di Kiev, Kyrylo Budanov. L'operazione a quanto pare è stata portata avanti, come sottolinea il Corriere, interamente all'interno del suolo russo. A operare potrebbero essere stati alcuno corpi delle forze speciali. Gli Il76 sono aerei preziosi e decisivi per Mosca. E nelle ultime ore l'Ucraina ha anche rivendicato alcune azioni sulla base russa di Kurks con l'uso di velivoli di cartone pressato che vengono forniti dall'Australia.

"Zelensky sta già abituando i suoi". Cosa sa Fabbri: Ucraina, profezia nera

La chiave decisiva per andare a bersaglio è quella di restare invisibili. E questa tipologia di droni sfugge completamente ai radar russi. E proprio in queste ore da Washington arriva una velina che fa tremare (e non poco Putin). L'amministrazione Biden e gli 007 sottolineano le vittorie importanti degli ucraini nelle ultime 72 ore. Un segnale chiaro: Kiev fa sul serio e la controffensiva va avanti.