Charlene di Monaco, il principe Alberto rompe il silenzio: "Solo la certezza uccide"

Da tempo si rincorrono le voci di una separazione di fatto a Palazzo Grimaldi tra il principe Alberto di Monaco e la moglie Charlene. Ma ora a chiarire è lo stesso Alberto che in una intervista a Il Corriere della Sera mette a tacere tutti: "Charlene è sempre il mio fianco, ieri abbiamo ricevuto assieme al Palais il nuovo ambasciatore francese a Monaco… assieme sulla piazza del Casinò per la gara charity della Princess of Monaco Cup di golf". Quindi aggiunge: "Non capisco tutti questi rumors che mi feriscono, su di lei che vive altrove, in Svizzera, incontri su appuntamento per vederci. Falsità".

Charlene, ammette il principe Alberto, "ha avuto delle difficoltà molti mesi fa ormai, ma adesso grazie al cielo è superato, ed è sempre al mio fianco. Mi sostiene nella guida del Principato poi non siamo 24 ore su 24 attaccati l’uno all’altro, siamo anche noi una coppia che lavora e il lavoro ci permette talvolta di vederci solo alla fine di una lunga giornata piena di appuntamenti".



Del resto, ogni giorno, "come istituzione, come guida, devi cercare di capire dove vuoi andare, chi vuoi portare con te, ma anche di chi vuoi prenderti cura e non sempre sei sicuro delle scelte fatte", conclude Alberto. "Ma credo sia giusto avere dei dubbi, rimettersi in discussione. Serve una visione, e se ci sono dubbi, timori è la natura umana. Solo la certezza uccide. Si fa esperienza, regnando. E nei momenti più difficili penso a un consiglio che mi diede mamma Grace", ovvero " sentire tutti, prendere tutte le informazioni necessarie prima di fare una scelta, ma alla fine di fidarsi sempre del cuore, dell’istinto, della prima impressione".