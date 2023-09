Giorgia Meloni in Cina, il durissimo faccia a faccia con Li Qiang

Giovanni Longoni 09 settembre 2023 a

a

a

L’Italia vuole lasciare la Via della Seta per l’autostrada dell’Indo-pacifico. È questa la missione che attende Giorgia Meloni oggi e domani al G20 di Nuova Delhi. E non è cosa semplice. Oggi infatti ci sarà il complicato faccia a faccia con Li Qiang, il primo ministro cinese e il più alto in grado della spedizione del Dragone al summit (Xi Jinping è rimasto a Pechino: fa l’offeso con i dirimpettai di Himalaya, gli indiani, per ragioni di confini). Li, fedelissimo del presidente (è un uomo del “Nuovo esercito dello Zhejiang”, la corrente un tempo considerata “occidentalista” e oggi claque del dittatore), ha chiesto con insistenza l’incontro. Con la levità del mandarino e il pugno di ferro del maoista proverà a mettere spalle al muro il nostro premier, reo - a dire del regime comunista - di essersi piegato al diktat di Joe Biden che avrebbe preteso la rescissione dell’accordo fra Italia e Repubblica Popolare siglato da Giuseppe Conte.

XI CONTESTATO

Meloni proverà a rilanciare su altri campi della collaborazione fra i due Paesi. Ma l’irritazione di Xi Jinping è palese, per di più acuita dagli attacchi interni che la sua leadership subisce da quando l’economia si è ingolfata e la Germania macchina statale si è concentrata sulla repressione e la militarizzazione dimenticando il sostegno alla produzione e allo sviluppo. Ma se il rilancio sul tavolo del Dragone è difficile, Giorgia sa di avere un’altra chance. Si chiama India. Anzi, a ben vedere si chiama Narendra Modi, il premier nazionalista e visionario che sta cambiando radicalmente la “più grande democrazia del mondo”. Fra lui e Giorgia c’è feeling, iniziato al G20 di Bali e consolidatosi a marzo durante la visiCanada India Italia ta di Stato della leader di FdI nel Subcontinente. Modi la accolse schierando la Guardia d’Onore (in India è un reggimento composto da 100 soldati e soldatesse scelti da Esercito, Marina e Aviazione) al Rashtrapati Bhavan, l’enorme Quirinale indiano. Giorgia contraccambiò con la frase: «Modi è il leader più amato al mondo» che rimbalzò su tutta la stampa locale- e si parla di quotidiani diffusi in milioni di copie. Il passo successivo fu la firma di accordi di cooperazione in campo militare ed energetico.

"Il nostro segreto? Non piegarci all'Europa". Mantovano, la differenza tra destra e sinistra



«Il commercio tra India e Italia», dichiarò la Meloni, «ha raggiunto il record di 15 miliardi di euro. Ma siamo convinti di poter fare di più». I marò sono un lontano ricordo. È qui sempre all’opera la visione geostrategica riassunta nella formula del “Mediterraneo allargato”. Che si allarga non solo a Sud, verso l’Africa delle migrazioni e delle risorse naturali, ma anche a est. Via Suez-Aden-oceano Indiano e poi Pacifico. Visione che spiega in parte anche gli altri bilaterali che attendono il premier: oggi vedrà infatti il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, a suggellare l’attenzione agli alleati degli Usa in estremo oriente iniziata con l’intesa con il Giappone su difesa e semiconduttori.

"Determinata, impressione molto positiva". Schiaffo alla sinistra, chi incorona Giorgia Meloni

RISHI SUNAK

A Nuova Delhi Meloni ha trovato anche un vecchio amico, il primo ministro britannico Rishi Sunak (sugli indiani, Giorgia, decisamente fa colpo), col quale ieri ha discusso di contrasto all’immigrazione clandestina e intelligenza artificiale. Ma la via dell’Indo-Pacifico è il focus della sua politica estera. Lo si vede anche dalla prossima destinazione: prima di rientrare a Roma, la premier (con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti) farà tappa in Qatar. Ultimo tassello del Golfo che mancava al tour de force diplomatico del governo.