Giorgia Meloni, Nancy Pelosi la incorona: "Determinata, impressione molto positiva"

"Quando è venuta a Washington, ci ha fatto un’impressione molto positiva". A elogiare la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni è Nancy Pelosi. Parole le sue, che pronunciate da una democratica del suo calibro sono un vero e proprio schiaffo alla sinistra. "Non voglio entrare in questioni di politica italiana. Posso dire che Giorgia Meloni mi pare molto determinata e che la sua recente visita alla Casa Bianca è andata bene", ha aggiunto la speaker emerita del Congresso Usa. La nostra premier, ha osservato Nancy Pelosi, "ha molte questione da risolvere: trovo problematico, per i miei valori e per quello in cui credo, il modo in cui si occupa dei diritti delle minoranze e della comunità Lgbtq+. Invece, sulla guerra in Ucraina, sui rapporti con la Cina, la collaborazione con l’Unione europea, necessaria per l’Italia ha tenuto una linea chiara. I nostri Paesi sono grandi amici", ha detto ancora. "Quando le donne hanno successo, il Paese ha successo. Nulla è meglio di una maggiore partecipazione", ha sottolineato la Pelosi che vanta origini italiane.

Sulle elezioni presidenziali americane del prossimi anno, Pelosi ha spiegato che "non si tratta di una semplice elezione, sarà una battaglia per la democrazia e la vinceremo". Secondo la speaker democratica, non c'è possibilità che Donald Trump torni alla Casa bianca: "Potrei giurarlo". "Conto molto in Biden, che ha grande visione e saggezza"; ha affermato ancora Pelosi. "Non potremmo averne una migliore per unificare il Paese, rispettare le differenti opinioni e proporsi come presidente di tutta l’America". E ha concluso: "Ci sono sfide che riguardano l’innovazione tecnologia, l’istruzione, l’immigrazione. Bisogna lasciarsi alle spalle la paura di cambiare".