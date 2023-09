Melania Trump sparita, "chi frequenta": bomba di fango su Donald

11 settembre 2023 a

Che fine ha fatto Melania Trump? Si avvicinano le elezioni americane, nei sondaggi Donald Trump continua a crescere diventando un incubo per il presidente in carica Joe Biden, i democratici e la sinistra mondiale, attonita, e come da tradizione esplode il gossip sulla ex (e prossima?) First Lady. I giornali americani, soprattutto quelli "liberal", si interrogano sull'assenza prolungata della ex modella di origini slovene, il Corriere della Sera la definisce una "ostinata latitanza" visto che la moglie di Trum fino a oggi ha disertato tutti gli appuntamenti della già fitta campagna elettorale del marito, presissimo tra comizi e appuntamenti in tribunale. Melania non era accanto a Donald nemmeno in questi ultimi, tesissimi momenti a New York, Washington, Miami e Atlanta.

Addirittura, qualcuno ha usato il caso per lanciare una provocazione: mentre Trump era allo stadio in Iowa per assistere a una gara di football tra Hawkeyes e i Cyclones, qualcuno ha affittato un aereo e trascinato in cielo uno striscione con su scritto "Dov’è Melania?". Segno che la polemica politica, probabilmente, diventerà sempre più sporca, fangosa, "personalizzata".

Non a caso, tra i democratici molti puntano sulla presunta "solitudine" del tycoon per diminuirne la forza. I finanziatori repubblicani sono tentati di scaricarlo, Melania è sparita e anche la figlia Ivanka, adorata e decisiva consigliera politica nella prima esperienza alla Casa Bianca, si sarebbe defilata. Ufficialmente per motivi familiari, ufficiosamente perché non aveva condiviso la tesi della "vittoria rubata" alle ultime elezioni che tanti guai giudiziari sta provocando ora al padre.

Di Melania, peraltro, si parlava mesi fa di una richiesta di divorzio rinviata solo per "motivi contrattuali" non meglio precisati. Lei però continua a risiedere a Mar-a-Lago, insieme a Donald, anche se "si sa che i due si vedono di rado: in genere cenano insieme il venerdì sera nel club del resort - spiega il Corsera -. Melania conduce una vita molto ritirata: ha fatto sapere che si occupa soprattutto del figlio Barron, nato nel 2006 (l’anno dopo il matrimonio con Trump) e che ora sta per andare al college. I pochi amici che frequenta dicono che è molto concentrata sulla presentazione delle domande d’ammissione di Barron a vari atenei, come tante altre mamme americane".

Avvistata spesso nella prediletta New York, secondo il New York Times "va spesso dal parrucchiere e si consiglia con lo stilista Harvé Pierre". Non solo, c'è anche il business: Melania vende la propria immagine: "Soprattutto Nft che ritraggono i suoi occhi. Anche questo silenzio contribuisce al mistero". Unico sprazzo pubblico lo scorso maggio, una intervista alla Fox in cui ha appoggiato la ricandidatura del marito.