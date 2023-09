Cina, il ministro della Difesa Li sparito: drammatico sospetto

16 settembre 2023 a

A differenza di quanto affermerebbe il sentire comune, la Cina non è più così tanto vicina. O almeno non lo sono i modi, il linguaggio e le trame della loro classe governante. Sotto il regime comunista nessuno può dirsi completamente al sicuro. Nemmeno se sei un ministro o un personaggio noto. Può infatti capitare che da un momento all'altro sparisci, nel silenzio totale dell'opinione pubblica. Come nel caso del miliardario Jack Ma, scomparso dai radar per tre mesi e poi riapparso sulla scena miracolosamente. O ancora del ministro degli Esteri cinese Qin Gang, che non si fece vedere in pubblico per circa un mese, prima che fosse stata resa nota la rimozione dal suo incarico.

È successo di nuovo. Questa volta il malcapitato è Li Shangfu, ministro della Difesa cinese. Secondo alcuni esperti internazionali, sarebbe stato messo sotto indagine per ragioni ancora non precisate. Da più di due settimane il ministro Li non partecipa a nessun evento pubblico, non fa dichiarazioni e non appare sui media di stato. E la settimana scorsa avrebbe annullato all’improvviso un evento con i comandi militari del Vietnam. Il motivo? "Ragioni di salute". Ma, stando a quanto riportato dall'intelligence statunitense, il ministro della Difesa Li, come il suo collega Qin, sarebbe stato rimosso dal suo incarico. Forse, ma è soltanto un’ipotesi, sarebbe stato messo sotto indagine per corruzione per atti risalenti al periodo in cui lavorava al dipartimento dell’approvvigionamento di armi militare.

La settimana scorsa tra i primi a parlare in pubblico di una possibile rimozione di Li era stato Rahm Emanuel, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone. Su Twitter, Emanuel aveva scritto: "Il governo di Xi Jinping sembra il romanzo di Agatha Christie Dieci piccoli indiani. Prima sparisce il ministro degli Esteri Qin Gang, poi spariscono i comandi delle Forze missilistiche, e ora il ministro della Difesa Li Shangfu non si fa vedere in pubblico da due settimane".