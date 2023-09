La deputata, atti osceni a teatro: clamoroso imbarazzo, c'è il video

18 settembre 2023 a

Atti osceni in platea: la deputata repubblicana Lauren Boebert è stata cacciata da un teatro di Denver, in Colorado, per aver fumato una sigaretta elettronica, usato spesso il telefono e "aver palpeggiato vistosamente" il suo compagno durante una replica del musical "Beetlejuice". Dopo la diffusione delle immagini riprese dalla telecamere di videosorveglianza presenti in platea, la donna si è scusata parlando di periodo "difficile e umiliante".

In un primo momento, comunque, la Boebert e il suo staff avevano provato a smentire che stesse fumando una sigaretta elettronica. All'inizio la donna ha detto di essere stata allontanata solo perché ha dato fastidio agli altri spettatori. Peccato che poi la pubblicazione di un video di sorveglianza da parte della stazione televisiva di Denver 9News non le abbia lasciato scampo.

Nel filmato si vede una donna incinta che, a un certo punto dello spettacolo, l'affronta chiedendole di smettere di fumare ma lei si rifiuta. Poi, quando la sicurezza del teatro le ha chiesto di allontanarsi lei avrebbe risposto: "Ma sapete chi sono?". Infine, per scusarsi, la deputata ha spiegato che "gli ultimi giorni sono stati difficili e umilianti" e che il suo recente divorzio ha messo a dura prova lei e la sua famiglia.