Sophie Urista urina sulla faccia del fan sul palco: "Spinto troppo", conseguenze disastrose

"Ho spinto troppo". Viva la sincerità: Sophie Urista, cantante dei Brass Against, ha sconvolto il pubblico del festival Welcome to Rockville a Daytona beach e mezzo mondo. La sua performance sul palco è stata a dir poco disgustosa: la riccioluta artista ha pensato bene di invitare un fan sul palco e desiderosa di continuare a esibirsi pur dovendo andare in bagno per esigenze corporee, ha deciso di urinare copiosamente in faccia al povero signore, fatto sdraiare sotto di lei. Tra urla ferine e fiotti intimi, la Urista ha concluso la canzone dopo essersi ritirata su mutande e pantaloni. Una scena raccapricciante per cui ora ha chiesto scusa ufficialmente, sulla propria pagina Twitter.





Forse ha inciso la denuncia per atti osceni in luogo pubblico presentata da uno spettatore, che ha chiamato la polizia in tempo reale mentre assisteva sconcertato al gesto. "Ciao a tutti - ha scritto Sophie, evidentemente rinsavita e costernata -. Voglio parlare della mia esibizione al Rockville metal festival di Daytona. Ho sempre spinto i limiti nella musica e sul palco. Quella notte, ho spinto troppo oltre i limiti". Frase evidentemente facilmente (e ironicamente) reinterpretabile.







Fa la pipì in faccia sul palco: guarda il video del concerto horror







"Amo la mia famiglia, la band e i fan più di ogni altra cosa - ha spiegato ancora la cantante - e so che alcuni sono rimasti feriti o offesi da quello che ho fatto. Mi scuso con loro e voglio che sappiano che non volevo ferirli". Sarebbe interessante conoscere la posizione dell'uomo trasformato in orinatoio pubblico.

