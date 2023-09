Francia, follia ambientalista: protestano? Una strage di pesci

19 settembre 2023 a

a

a

Il colorante verde scaricato dagli attivisti del movimento "Extinction Rebellion" nelle acque dei canali che circondano la città francese di Colmar, detta la “piccola Venezia”, avrebbe creato non pochi danni. L'intenzione degli ambientalisti era quella di protestare contro lo stoccaggio di rifiuti tossici in un ex sito minerario a Wittelsheim. La loro forma di protesta, però, avrebbe finito col danneggiare l'ambiente. Ora, infatti, il sindaco della cittadina li accusa di aver provocato la morte di numerosi pesci, ritrovati galleggianti senza vita in acqua. Sotto la lente - come spiega il Messaggero - ci è finito proprio il colorante usato dagli attivisti, la fluorescina.

Quello usato dagli ambientalisti sarebbe un potente colorante organico che diventa verde a contatto con l'acqua. Ma comunque innocuo, secondo loro: "È utilizzato in oftalmologia, in piscicoltura e dagli speleologi", hanno assicurato sulla loro pagina Facebook. Tuttavia, il sindaco di Colmar Éric Straumann non vuole sentire ragioni. "Il prodotto dovrebbe scomparire rapidamente ma l'acqua è ancora verde", ha dichiarato a Le Figaro, affermando anche di aver ritrovato diversi pesci morti dopo lo sversamento della tintura, "il che è anormale perché di solito non lo vediamo". In particolare, ha precisato di averne contati lui stesso "più di dieci". Poi, il giorno dopo la protesta, ha pubblicato sui social la foto di un pesce morto facendo sapere che uno degli attivisti era stato identificato. Questa persona sarebbe stata trovata in possesso di lattine e con le mani visibilmente macchiate di tintura, ma "non ha cercato di negare i fatti".

Il risultato, ora, è che le ragioni degli ambientalisti sono state oscurate dalle accuse di inquinamento rivolte proprio contro di loro. Anche se non tutti sarebbero d'accordo con le accuse: l'Ufficio francese della biodiversità, per esempio, ha fatto sapere di aver effettuato delle misurazioni in quel canale e che "i parametri fondamentali, ossigeno disciolto, pH, temperatura, sono nella norma".