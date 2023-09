Indonesia, mangia carne di maiale? Ecco l'islam: come verrà punita questa donna

25 settembre 2023 a

Un'influencer indonesiana è stata condannata a due anni carcere e a una multa di circa 15mila euro per aver recitato una preghiera musulmana prima di mangiare carne di maiale in un video su TikTok. La donna si chiama Lina Mukherjee e ha 33 anni. Dopo la pubblicazione del filmato, visto da milioni di utenti, è stata condannata dai giudici di Palembang, una città del sud dell'isola di Sumatra. Secondo il verdetto finale, la Mukherjee avrebbe "diffuso informazioni con l'intento di promuovere l'odio contro persone religiose e gruppi specifici".

Nel video finito sotto accusa, la donna recita una preghiera con le parole "in nome di Dio" e poi mangia una crocchetta di pelle di maiale. Dopo che il filmato è diventato virale, si è scatenata una valanga di critiche nei confronti della 33enne. E a quel punto, come si legge su Repubblica, il Consiglio degli ulema indonesiani, l'istituzione religiosa di massimo rilievo nell'arcipelago, ha condannato il video come blasfemo.

In Indonesia, il paese con più musulmani al mondo, le offese all'Islam sono un argomento da prendere sul serio. La carne di maiale, per esempio, è vietata perché considerata impura. In passato, inoltre, ci sono state anche altre condanne per comportamenti considerati blasfemi allo stesso modo. Basti pensare che l'anno scorso alcune persone sono state arrestate per aver offerto bevande alcoliche gratis a clienti di nome Mohammad.