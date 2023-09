Vladimir Putin: "Nuove armi nucleari avanzate"

28 settembre 2023 a

a

a

"Stiamo lavorando alla creazione di armi avanzate in grado di mantenere l'equilibro strategico nel mondo": a dirlo Vladimir Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti. Il presidente russo, poi, ha aggiunto: "È gratificante che oggi lo staff Rosatom (l'agenzia per l'energia atomica russa, ndr.), i dipendenti di imprese specializzate e centri di ricerca stiano valorizzando le meravigliose tradizioni dei loro predecessori. Stanno risolvendo attivamente i problemi legati all'introduzione di tecnologie innovative nei settori energetico e spaziale, nella medicina nucleare, nell'ecologia e nella modernizzazione della flotta di rompighiaccio nucleari. Partecipano alla creazione di armi avanzate in grado di mantenere l'equilibrio strategico nel mondo".

Lo zar avrebbe fatto queste dichiarazioni nel suo discorso di congratulazioni ai dipendenti dell'industria nucleare. "È importante continuare il percorso verso l'approfondimento della cooperazione internazionale, ampliando i contatti reciprocamente vantaggiosi con partner coscienziosi e affidabili all'estero", ha sottolineato ancora Putin.

Questa mattina, intanto, i sistemi di difesa aerea russi avrebbero intercettato un drone di tipo aereo ucraino sulla regione di Bryansk, come riferito dal ministero della Difesa russo. "Questa mattina è stato fermato un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con un UAV di tipo aereo contro obiettivi sul territorio della Russia. Le forze di difesa aerea in servizio hanno intercettato un veicolo aereo senza pilota ucraino sul territorio di Bryansk Regione", si legge in una nota del ministero