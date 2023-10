Meghan Markle "si candida al Senato negli Usa", tam tam impazzito

02 ottobre 2023 a

Meghan Markle si dà alla politica? Pare che la consorte del principe Harry punti a un incarico nel Senato americano. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, la ex attrice potrebbe candidarsi a prendere il posto di Dianne Feinstein, la senatrice morta venerdì 29 settembre a 90 anni così da portare a termine l'incarico per il restante mandato di 13 mesi. In questo scenario ci sarebbe peraltro l'approvazione finale del governatore della California Gavin Newsom, 55 anni, che non avrebbe alcuna preclusione a candidare la moglie di Harry al Senato dove resterebbe fino a novembre 2024.

"Meghan è sicuramente una possibilità a lungo termine, ma nella follia che è la politica americana di questi tempi non è impossibile. Sono successe cose più pazze", ha confidato al Mail on Sunday una fonte vicina al governatore. Il quale aveva già avuto in passato dei colloqui con la duchessa di Sussex. Newsom, peraltro, ha bisogno di una persona che sia possibilmente donna, e di colore.

Da parte sua Meghan Markle sta lavorando da tempo in questa direzione, ampliando le sue conoscenze politiche, soprattutto a sinistra. In particolare, la duchessa di Sussex si è avvicinata a Gloria Steinem, femminista considerata molto potente nel Partito Democratico americano. "Gloria ha presentato Meghan a persone cruciali all'interno del partito… Meghan è interessata alla politica più di ogni altra cosa. È lì che crede che sia il suo potere, ma ha dovuto concentrarsi sul fare soldi", ha rivelato un amico della Steinem sempre al Mail on Sunday. Da ultimo non va dimenticato che la Markle frequenta la conduttrice televisiva Oprah Winfrey, una delle principali sostenitrici del Partito democratico, ed è pure entrata nelle grazie dei Kennedy. Ora non potrà sorprendere una sua candidatura al Senato.