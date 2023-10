Ucraina e Russia, la guerra e l'inverno più difficile: a cosa andremo incontro

05 ottobre 2023 a

Sarà un lungo, difficile inverno per l'Ucraina, ma anche per l'Europa e l'Italia in particolare. La guerra, a un passo dai 600 giorni di lunghezza, ha già consegnato qualche sentenza: la Russia non ha raggiunto l'annunciata vittoria lampo, ma l'Occidente non è riuscito nella scommessa di far cadere Vladimir Putin.

Sarà, dunque, un conflitto di logoramento e purtroppo per Kiev il tempo è la vera arma letale in mano all'orso ex sovietico. Le parole della premier Giorgia Meloni e del ministro della Difesa Guido Crosetto sui rischi di inflazione, prezzi dell'energia, ondate migratorie, tutti legati all'invasione ucraina, sono un segnale chiarissimo a Washington, alla Nato e a Zelenzky.

