Israele, Toni Capuozzo: "Hamas userà gli ostaggi come scudi umani"

07 ottobre 2023 a

a

a

Toni Capuozzo non sembra avere dubbi sull'attacco a Israele da parte di Hamas cominciato all'alba di oggi 7 ottobre con il lancio di 5 mila missili e l'infiltrazione dalla Striscia di Gaza di un numero non meglio precisato di terroristi che hanno cominciato a sparare contro i civili e ad assaltare le case private degli israeliani. Le immagini che arrivano sono agghiaccianti. "È l'inizio di una guerra", tuona lo storico inviato di Mediaset in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Gli ostaggi israeliani verranno usati come scudi umani, rendendo difficili le incursioni aeree", spiega ancora Capuozzo. Per questa ragione, osserva il giornalista, "ci sarà da aspettarsi operazioni via terra". E questo vuol dire solo una cosa: guerra.

Capuozzo condivide dunque anche un video in cui si vedono i terroristi palestinesi che appunto si riparano utilizzando i prigionieri israeliani. Terrificante.

È l'inizio di una guerra. Gli ostaggi israeliani verranno usati come scudi umani, rendendo difficili le incursioni aeree. Ci sarà da aspettarsi operazioni via terra. pic.twitter.com/6KJ6dXe5uk — toni capuozzo (@tonicapuozzo1) October 7, 2023

E del resto è la stessa Jihad Islamica ad affermare che suoi combattenti hanno catturato "molti" soldati israeliani. Secondo quanto riporta la Bbc su Telegram un portavoce che si presenta come Abu Hamza afferma: "Confermiamo nelle Brigate al-Quds che in questo momento, grazie a Dio, abbiamo molti soldati (israeliani) prigionieri nelle nostre mani". In precedenza i miliziani della Jihad islamica (le Brigate al-Quds sono il braccio armato del gruppo) avevano fatto sapere di essersi uniti a Hamas nell’attacco lanciato questa mattina contro Israele. Un’agenzia di stampa affiliata a Hamas, Shehab News Agency, ha affermato che 35 israeliani sono stati rapiti.