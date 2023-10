Israele "ha dichiarato guerra ad Hamas": il titolo scandaloso, chi c'è dietro

07 ottobre 2023 a

"Israele ha dichiarato guerra ad Hamas" titola la pagina Instagram Will_Ita lanciando la notizia del massiccio attacco palestinese in Israele (quindi esattamente il contrario di quello che scrive). "In risposta a un attacco a sorpresa dalla Striscia di Gaza", si specifica. "Nelle prossime stories vi aggiorneremo in tempo reale su quello che sta succedendo", si legge ancora.

Un titolo scandaloso, fuoviante, falso. Hamas ha lanciato 5mila razzi su Israele all'alba di oggi 7 ottobre. Dalla Striscia di Gaza un numero non precisato di terroristi palestinesi si è infiltrato e ha cominciato a sparare sui civili nelle strade e ad assaltare le case di cittadini inermi. Si contano già diversi morti e centinaia di feriti. Ma per Will_Ita è Israele ad aver dichiarato guerra.

Will_Ita che si presenta come "Media", come "uno spazio per i curiosi del mondo⁣⁣" e "per capire ciò che ci circonda (e fare un figurone a cena)". Una pagina Instagram che conta un milione e mezzo di follower e che è seguita soprattutto dai giovani tra i 18 e i trenta anni. Uno spazio che è stato acquistato nel settembre del 2022 da Chora Media, una podcast company fondata a fine 2020 da Guido Brera, Mario Calabresi, Mario Gianani e Roberto Zanco.