Israele-Hamas, la diretta. Razzi da Gaza su Ashkelon: "Colpito un hotel"

Quarto giorno di fila della guerra in Israele, dopo l'attacco sferrato da Hamas contro Tel Aviv sabato 7 ottobre, quando è stata lanciata l'operazione "Diluvio al-Aqsa". Le forze israeliane hanno subito risposto con un attacco aereo sulla Striscia, a cui ora potrebbe seguire l'azione di terra. Tensioni anche con il Libano. Gli Usa: non abbiamo prove del coinvolgimento dell'Iran. Due italiani dispersi. Segui la diretta.

Ore 16.42 - Razzi da Gaza sulla città di Ashkelon

Pioggia di razzi dalla Striscia di Gaza verso la città di Ashkelon, nel sud di Israele, alle 17 ora locale (16 ora italiana). Lo ha riferito l'emittente israeliana i24 News. I razzi avrebbero colpito l'Hotel Regina. Le colonne di fumo si vedono all'altezza del porto. Colpite anche le aree vicino a Tel Aviv. Altri razzi, provenienti probabilmente dal Libano, sono caduti in Cisgiordania, probabilmente con l'intento di colpire gli insediamenti ebraici.

Ore 15.55 - Israele minaccia di bombardare camion aiuti da Egitto a Gaza

Le autorità israeliane hanno fatto capire all'Egitto che bombarderanno i camion che trasportano eventuali aiuti a Gaza. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12, secondo cui i convogli di camion con il carburante e le merci egiziane che dovevano entrare a Gaza "si sono ritirati dal valico di Rafah". Tel Aviv, dunque, prosegue sulla linea dell'assedio totale della Striscia, lasciandola senza cibo, acqua e carburante.

Ore 15.45 - Shani Louk, i media: “La giovane tedesca è viva”

Shani Louk, la 22enne tedesca-israeliana trasportata inerme e seminuda su una jeep dai combattenti di Hamas, come emerso da un video, sarebbe viva ma "gravemente ferita" in un ospedale di Gaza. Lo riporta Tagesschau. La madre della giovane, che chiede al governo tedesco di fare tutto il possibile e "velocemente" per la liberazione di Shani, rivela che la figlia sarebbe viva, ma "con una grave ferita alla testa" e in condizioni critiche. Shani Louk si trovava al rave musicale bombardato dai terroristi di Hamas, quando è stata presa.

Ore 15.30 - Ministro economia di Hamas ucciso in raid Israele

Ucciso nel raid israeliano su Gaza il ministro dell'economia di Hamas Joad Abu Shmalah. L'esercito ricorda che "ha gestito il finanziamento del terrorismo all'interno e all'esterno della Striscia di Gaza. Ha ricoperto posizioni di sicurezza nell'organizzazione terroristica e ha guidato una serie di operazioni contro i civili israeliani e lo Stato di Israele".

Ore 15.25 - L’Egitto ha chiuso il valico di Rafah

L’Egitto ha chiuso il valico di Rafah che collega la striscia di Gaza "sine die". Lo riferiscono fonti ad Al Arabiya. Secondo quanto riportato da alcuni media internazionali il valico è stato colpito da un raid israeliano nelle scorse ore.

Ore 15.10 - Ambasciata Israele negli Usa: "Oltre mille morti a Tel Aviv"

Il bilancio dei morti come conseguenza dell’attacco di Hamas a Israele è salito a oltre 1.000 secondo quanto annunciato dall’ambasciata di Israele negli Stati Uniti, in un comunicato rilanciato dalla Reuters.