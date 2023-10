Bruxelles, spari da una moto con un'arma da guerra: almeno due morti

16 ottobre 2023 a

a

a



Un uomo ha aperto il fuoco sui passanti con un'arma da guerra a Bruxelles. Secondo le testimonianze l'aggressore era a bordo di una moto e avrebbe urlato "Allah akbar" prima di sparare. Secondo le autorità del Belgio al momento ci sarebbero due morti. Testimoni citati da Le Soir riferiscono di aver visto fuggire in scooter un individuo armato che indossava un giubbotto arancione. Avrebbe sparato nell'atrio di un edificio e poi contro due persone in un taxi. Le indagini sono già partite e gli inquirenti stanno cercando di capire se l'episodio può essere collegato alla tensione altissima in Medio Oriente.



Secondo i media belgi, le due vittime sono di nazionalità svedese. Questa sera all’Heysel si gioca la partita Belgio-Svezia e le due persone uccise indossavano una maglia della nazionale svedese. A quanto pare l'attentatore avrebbe rivendicato con un video l'omicidio di questa sera affermando di appartenere all'Isis. La sparatoria è avvenuta intorno alle 19.15 nei pressi di Place Sainctelette, tra Boulevard d’Ypres e Boulevard du Ninième de ligne, riporta Le Soir. Sul posto sono arrivate numerose auto della polizia e ambulanze.