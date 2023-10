Francia, "funerali blindati" per il professore ucciso: l'ombra del terrore

19 ottobre 2023 a

Oggi, giovedì 19 ottobre, è stato il giorno dei funerali di Dominique Bernard, il professore ucciso da un terrorista islamico lo scorso venerdì 13 ottobre ad Arras. Il docente francese è stato insignito del titolo di cavaliere della Legione d’onore, la più alta decorazione onorifica francese. Il decreto con cui si annuncia il conferimento a titolo postumo dell’onorificenza, evidenzia, tra i meriti di Bernard, i 33 anni di servizio dell’insegnante che ha ricoperto il titolo di professore associato di letteratura moderna. Dopo anni di studio a Lille e di insegnamento in classi preparatorie, il professore ha scelto di tornare nella sua città natale, Arras, dove era cresciuto, più di quindici anni fa.

Come riporta il Secolo d'Italia, i funerali sono stati blindati. Già, l'ombra del terrore si allunga anche sull'ultimo saluto al professore ucciso. Le esequei si sono svolte nella cattedrale di Arras, alla presenza del presidente della Repubblica Emmanuel Macron e di Brigitte Macron. Un importante dispositivo di sicurezza è stato dispiegato nella città francese: diversi mezzi della polizia sono dislocati davanti al liceo Gambetta. “Amava Balzac, Proust, Céline. Amava la poesia…amava la filosofia. Amava il cinema, Truffaut, Kubrick, Orson Welles. Amava il barocco. Amava Almodovar. Amava l’Italia, l’italiano, la Toscana, Caravaggio”. Isabelle Bernard, moglie del professore assassinato, ha reso omaggio con queste parole alla memoria del marito scomparso.

Intanto, come riferito dall’emittente televisiva BfmTv, quattro aeroporti in Francia sono stati evacuati per allarmi bomba. Si tratta degli scali di Montpellier, Nantes-Atlantique, Bordeaux-Atlantique, Lille-Lesquin. E, sempre questo pomeriggio, è scattata la quarta evacuazione della reggia di Versailles per un allarme bomba. Una situazione che, ormai da diversi giorni, sta terrorizzando tutto il Paese.