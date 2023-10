Eco-attivista colpito e messo ko dalla suora: il video della "vendetta"

19 ottobre 2023 a

Sta facendo il giro del mondo il video di una suora francese che placca un ambientalista impegnato a manifestare contro la costruzione di un nuovo centro religioso. Sabato scorso gli eco-attivisti del gruppo “Les Amis de la Bourges”, che può essere tradotto con “Gli amici del villaggio”, hanno organizzato una protesta contro la costruzione di un nuovo complesso religioso a Saint-Pierre-de-Colombier. In risposta un gruppo di suore della famiglia missionaria di Notre Dame ha formato una catena umana per fermare gli attivisti.

Gli scontri tra queste due insolite fazioni sono partiti la mattina presto, con una delle suore che ha deciso di affrontare un attivista che correva con in mano del materiale da costruzione. “Non me lo aspettavo - ha dichiarato alla tv di stato francese Sylvain Herenguel, co-presidente dell’associazione per il futuro della valle di Bourges - mi aspettavo che le suore fossero un po’ più ragionevoli nei confronti dell’ordine pubblico. Il problema è che i religiosi hanno deciso di ricorrere alla violenza. Hanno deciso di proteggere il sito con le loro azioni e i loro corpi”.

Successivamente le suore hanno assunto un atteggiamento più pacifico, decidendo di cantare mentre bloccavano gli eco-attivisti. In zona c’erano anche una decina di agenti delle forze dell’ordine ad assicurarsi che la situazione non degenerasse. Dal canto suo il collettivo ambientalista non ha intenzione di arrendersi e ha chiesto la sospensione del cantiere fino a quando non saranno ottenute tutte le autorizzazioni ambientali. Inoltre continua a sostenere che il gruppo religioso è nel torto: vuole costruire in un piccolo villaggio di 400 abitanti una cappella con oltre 3mila posti. Un progetto un po’ arrogante per una comunità religiosa, secondo gli eco-attivisti.