"Quella str*** di Giorgia Meloni"? Il meme che fa impazzire De Luca e Pd

La campagna elettorale si fa gli ultimi dieci giorni: parola di Silvio Berlusconi. Una lezione del fondatore di Forza Italia che Giorgia Meloni deve aver appreso bene. Dopo un'apparente calma nell'approcciare la sfida per le europee, Giorgia ha ingranato la quarta e acceso l'entusiasmo nel suo popolo. È bastato tirare fuori quel suo animo guerriero che tanto ha fatto innamorare gli italiani per rimettere la sinistra sugli scudi. "Presidente De Luca, sono quella stro*** della Meloni. Come sta?" Il video del siparietto con il governatore della Campania, ammutolito dalla stoccata improvvisa del premier, ha fatto il giro del web, diventando virale in poche ore.

Ma non solo: oltre al breve spezzone, sul web stanno circolando centinaia di meme che riprendono le parole del Presidente del Consiglio. In particolare, ce n'è uno che sta rimbalzando come non mai in tutte le chat di Fratelli d'Italia. Sembrerebbe un manifesto come un altro: la foto di Giorgia, il simbolo del partito e la frase che invita al voto in basso. Ma si tratta di uno slogan ritoccato apposta per l'occasione: "Vota quella stro*** della Meloni".

Un'immagine goliardica, resa ancora più incisiva dalle reazioni scomposte di opposizione e giornalisti di sinistra vari. In tv i vari Severgnini, Fittipaldi, Lella Costa, Floris, Piccolotti sono andati a dare lezioni di bon ton istituzionale: una movimentazione istantanea, non esattamente come quella che ci fu - anzi, non ci fu - quando De Luca insultò il Presidente del Consiglio.