Russia, Duma: "Aumento del 70% delle spese militari". Putin pronto a tutto

Mentre i riflettori sono puntati sul Medio Oriente, col conflitto tra Israele e Hamas, in Ucraina prosegue la guerra di Vladimir Putin, l'invasione russa, un conflitto la cui durata si avvicina ai due anni. Una guerra, quella dello zar, che da molti viene messa in correlazione a quella in Medio Oriente: cause ed effetti dei due conflitti potrebbero avere più di un qualcosa in comune. Due fronti su cui Ue e Stati Uniti sono allineati. Ma due guerre, per ovvie ragioni, richiedono un doppio sforzo, soprattutto da un punto di vista militare per quel che gli alleati possono offrire a Tel Aviv e Kiev.

E proprio in questo contesto, ecco che da Mosca arrivano notizie inquietanti. I deputati russi infatti hanno approvato in prima lettura il disegno di legge di bilancio 2024-2026 che prevede un aumento del 70% delle spese militari per il prossimo anno. La Russia sposta così la sua intera politica verso lo sforzo bellico, con un aumento in termini economici semplicemente impressionante.

Alla Duma, la camera bassa del Parlamento, 320 deputati hanno votato a favore del bilancio triennale e 80 contro: la notizia è stata rilanciata dall'agenzia russa Ria Novosti. Il picco delle spese per la difesa spiega la feroce determinazione di Mosca a continuare il suo attacco in Ucraina nonostante il significativo costo umano ed economico. E ancora, lo sforzo economico e bellico lascia intendere che Putin voglia sfruttare il moltiplicarsi dei fronti, con l'apertura di quello mediorientale, per raggiungere i suoi obiettivi.

Sempre oggi, giovedì 26 ottobre, il presidente russo Vladimir Putin ha presentato alla Duma di Stato un disegno di legge sulla ratifica dell'accordo sulla creazione e il funzionamento di centri di addestramento al combattimento "per l'addestramento congiunto del personale militare delle forze armate della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia". Il documento è disponibile nel database elettronico della Duma. Russia e Bierlorussia, insomma, sempre più vicine. Sempre più pronte a combattere fianco a fianco.