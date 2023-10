Tel Aviv: Hamas a Mosca? Osceno. Iran minaccia gli Usa: "Non vi risparmieremo"

26 ottobre 2023 a

a

a

Diciannovesimo giorno di guerra tra Israele e Hamas. Dopo l'incursione israeliana della scorsa notte a Gaza, la più massiccia dall’inizio della crisi, si allontana sempre di più la possibilità di una tregua. A complicare la situazione le parole del presidente turco Erdogan, che non condanna i terroristi, e le tensioni tra Tel Aviv e l'Onu. L'invasione di Gaza sarebbe imminente, secondo quanto rivelato dalla tv israeliana.

Ore 21.45 - Usa inviano altri 900 soldati nella Regione

Il Pentagono afferma che altri 900 soldati americani saranno inviati in Medioriente come parte "degli “sforzi per scoraggiare un conflitto più ampio e rafforzare ulteriormente le capacità di protezione delle nostre forze", ha spiegato il generale di brigata Patrick Ryder. Non è stato specificato dove le truppe saranno dislocate ma non in Israele.

Ore 21.12 - Massiccia raffica di razzi su Israele

Una massiccia raffica di razzi è stata lanciata da Hamas sul centro di Israele, compresa Tel Aviv. Lo riferisce il Times of Israel. Le sirene dei raid aerei hanno suonato a Tel Aviv, Bnei Brak, Petah Tikva, Lod, Rishon Lezion, Holon, Rehovot e in molte altre città.

Ore 20.43 - Iran "pronto" a svolgere ruolo per rilascio ostaggi Gaza

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha affermato che Hamas è pronto a rilasciare gli ostaggi rapiti in Israele e che Teheran può svolgere un ruolo in un accordo di scambio. Abdollahian ha dichiarato in una riunione d'emergenza dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che "allo stesso tempo, il mondo dovrebbe sostenere il rilascio dei 6.000 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane". Il ministro iraniano ha poi avvertito che se le rappresaglie israeliane contro Hamas a Gaza non si fermeranno, gli Stati Uniti non saranno risparmiati: "Dico francamente agli statisti americani che attualmente gestiscono il genocidio in Palestina che non vogliamo l'espansione della guerra nella regione. Ma se il genocidio a Gaza continua, non saranno risparmiati da questo fuoco".

Ore 20.25 - Esercito Israele: nuove incursioni di terra a Gaza

L'esercito israeliano sta continuando con incursioni di terra "locali" dentro la Striscia e proseguirà, aumentandole di intensità, anche nei prossimi giorni. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari.

Ore 19.46 - Israele: Mosca cacci subito i terroristi di Hamas

"Hamas è un'organizzazione terroristica peggiore dell'Isis. Israele condanna l'invito di rappresentanti di Hamas a Mosca", considerandolo "un atto di sostegno al terrorismo che legittima le atrocità dei terroristi di Hamas. Chiediamo al governo russo di espellere immediatamente i terroristi di Hamas" dal suo territorio. Lo scrive su X il portavoce del ministero degli Esteri israeliano Lior Haiat.

Ore 19.42 - Israele: invito delegazione Hamas a Mosca è osceno

"Israele vede l'invito di alti funzionari di Hamas a Mosca come un passo osceno che dà sostegno al terrorismo e legittima le atrocità dei terroristi di Hamas": lo afferma il portavoce del ministero degli Esteri israeliano Lior Haiat in un post pubblicato su X.

Ore 19.31 - Idf: uccisi 3 leader battaglione Hamas che partecipò ad assalto del 7 ottobre

L'esercito israeliano ha eliminato il comandante del battaglione Darj Tafah, Rafat Abbas, e il suo vice, Ibrahim Jadewa, che avevano partecipato all'assalto del 7 ottobre contro Israele. Lo riporta l'emittente N12. Insieme a loro, nel raid aereo compiuto dalle Idf, è stato ucciso anche Tarek Maruf, che era comandante di supporto e si occupava dell'assistenza amministrativa al battaglione.

Ore 19.00 - Israele: operazione di terra al momento opportuno

"La manovra militare sul terreno avverrà non appena si saranno create le condizioni opportune": il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant lo ha detto in conferenza stampa, aggiungendo che finora Israele ha condotto a Gaza "una guerra precisa, micidiale e possente".

Ore 18.43 - "Middle East Eye": gas nervino nei tunnel di Hamas

Israele potrebbe "inondare i tunnel di Gaza con gas nervino e sostanze chimiche come parte di un attacco a sorpresa contro la Striscia": lo scrive il sito britannico Middle East Eye citando una "fonte araba di alto profilo". La fonte araba, secondo Middle East Eye, ha attribuito le sue informazioni a "fughe di notizie provenienti dagli Usa". E ha spiegato che il piano consiste, "sotto la supervisione della Delta Force, nel pompaggio di grandi quantità di gas nervino nei tunnel di Hamas sufficiente per paralizzare i movimenti fisici per un periodo compreso tra le 6 e le 12 ore". In quelle ore, aggiunge la fonte, "i tunnel verranno penetrati, gli ostaggi verranno liberati e migliaia di soldati delle Brigate Al-Qassam verranno uccisi".

Ore 18.30 - Idf: nuovo attacco contro cellula di Hezbollah in Libano

L'Idf rivela di aver effettuato un attacco con droni contro una cellula Hezbollah nel sud del Libano che si preparava a compiere un attacco missilistico anticarro contro una postazione militare israeliana al confine settentrionale. Negli ultimi giorni, l'Idf ha intensificato gli attacchi aerei contro i militanti di Hezbollah che pianificavano di effettuare attacchi missilistici sul nord di Israele. Il gruppo ha finora annunciato la morte di 46 membri uccisi dagli attacchi israeliani nel sud del Libano durante la guerra nella Striscia di Gaza.

Ore 18.24 - Iran: gli Usa stanno partecipando alla guerra

"Le azioni degli Usa sono una chiara violazione della Carta e degli obblighi legali internazionali di quel paese". Così il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amir-Abdollahian, nel corso della sessione speciale dell'Assemblea Generale Onu. "Gli Usa partecipano direttamente in questa battaglia, è una chiara violazione delle leggi internazionali e devono essere responsabili", ha concluso, minacciandosulle "conseguenze del finanziamento illimitato da parte di Washington al regime di Tel Aviv" per attaccare Gaza.

Ore 18.06 - Israele: ucciso il vice capo dell'intelligence di Hamas

L'esercito israeliano rende noto di aver ucciso in un attacco aereo il vice capo dell'intelligence di Hamas, Shadi Barud, braccio destro del capo politico Yahya Sinwar. Barud è ritenuto da Israele uno dei responsabili della pianificazione dell'attacco di Hamas del 7 ottobre insieme a Sinwar.

Ore 17.16 - Israele: bozza della risoluzione Onu è ridicola

L'ambasciatore israeliano all'Onu, Gilad Erdan, contro la bozza di risoluzione presentata all'Onu dalla Giordania: "Ridicola". "Gli ospedali e i civili vanno protetti solo se non sono israeliani?", ha chiesto ai membri Onu, sottolineando che "quando si legge questa bozza Hamas sembra perso per strada, è una vergogna per la vostra intelligenza, è una follia che un testo che neppure menziona Hamas venga anche solo preso in considerazione per essere votato".

Ore 17.14 - Vice ministro Esteri Iran a Mosca

Il vice ministro degli Esteri iraniano, Ali Bagheri Kani, è a Mosca, dove a breve incontrerà l'omologo russo Mikhail Galuzin. Lo ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zacharova, citata da Interfax.

Ore 17.09 - Israele all'Onu: guerra contro Hamas non contro palestinesi

Questa sessione speciale di emergenza dell'Assemblea Generale Onu "non ha nulla a che fare con la pace": lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro, Gilad Erdan. "Questa guerra non ha nulla a che fare con i palestinesi, è una guerra contro i terroristi di Hamas. Hamas non si preoccupa dei palestinesi, ma ha il solo obiettivo di eliminare ogni ebreo dalla faccia della terra", ha aggiunto.

Ore 17.07 - Hamas a Mosca "apprezza posizione di Putin"

"La delegazione del movimento ha molto apprezzato la posizione del presidente russo Vladimir Putin, così come gli sforzi della diplomazia russa attiva": Hamas lo ha affermato in una nota, come riporta Ria Novosti.

Ore 16.29 - Hamas, circa 50 ostaggi uccisi a Gaza da attacchi Israele

Abu Obeida, portavoce dell'ala militare di Hamas, Brigate al Qassam, ha detto su Telegram che durante gli attacchi israeliani a Gaza sono stati uccisi circa 50 ostaggi.

Ore 16.09 - Iran: Idf saranno divorate se entreranno a Gaza

Le Forze della difesa israeliana saranno "divorate" se entreranno a Gaza con un'operazione di terra: la minaccia arriva dal capo dei Guardiani della Rivoluzione iraniana, i Pasdaran, Hossein Salami, citato dall'agenzia di stampa iraniana Mehr.

Ore 16.05 - Iran: Hamas ha distrutto Israele, Usa e Gran Bretagna insieme

L'attacco di Hamas del 7 ottobre ha inflitto "una delle sconfitte più indimenticabili, sorprendenti e senza pari" e "ha fatto crollare gli Usa, la Gran Bretagna e Israele insieme": a dirlo il comandante delle Guardie della Rivoluzione iraniana Hossein Salami, citato da Press Tv. "Nel mondo musulmano, i sionisti sono come un oggetto estraneo e non voluto che è stato intromesso in questa regione", ha affermato il militare.

Ore 16.03 - Delegazione di Hamas a Mosca, c’è anche Abu Marzouk

Una delegazione di Hamas si trova oggi a Mosca secondo quanto annunciato dalla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. Ci sarebbe il numero due Abu Marzouk, vice-presidente politico della formazione.

Ore 15.35 - Allerta bomba in cinque aeroporti in Francia: quattro evacuati

Cinque aeroporti francesi sono stati oggetto oggi di nuove allerte bomba e quattro di essi sono stati evacuati: è quanto riferiscono fonti aeroportuali precisando che i cinque scali coinvolti sono Bordeaux, Basel-Mulhouse, Tarbes, Pau e Biarritz.