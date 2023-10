Jet cinese sfiora bombardiere Usa: il video è impressionante

27 ottobre 2023 a

Si è sfiorata la crisi internazionale nei cieli sopra il Mar cinese meridionale: il 24 ottobre un aereo da caccia cinese è arrivato a meno di tre metri da un bombardiere B-52 dell’Aeronautica americana che sorvolava quell'area, col rischio incidente dietro l'angolo: lo ha reso noto l’esercito statunitense, come riporta la Cnn. Il pilota cinese "ha volato in modo pericoloso e poco professionale, ha dimostrato scarsa abilità di volo avvicinandosi con una velocità eccessiva e incontrollata, volando sotto, davanti ed entro 10 piedi dal B-52, mettendo entrambi gli aerei in pericolo di collisione", ha fatto sapere il Comando Usa Indo-Pacifico.

"Temiamo che questo pilota non fosse consapevole di quanto fosse vicino a causare una collisione", si legge ancora nella nota. Il rischio che il quasi-incidente sfociasse in una questione internazionale ben più seria deriva dal fatto che entrambi i Paesi competono per l’influenza in quella regione.

Oggi, venerdì ​​27 ottobre, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha pubblicato il video della quasi collisione, scrivendo: "Il 24 ottobre 2023, un pilota J-11 della Repubblica popolare cinese ha eseguito un'intercettazione pericolosa di un aereo B-52 dell'aeronautica americana, che stava conducendo legalmente operazioni di routine sul Mar Cinese Meridionale". Nessuna dichiarazione sull'episodio è stata rilasciata dal ministero degli Affari Esteri di Pechino.

Qui il video della collisione sfiorata tra i due mezzi