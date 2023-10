Vladimir Putin morto? Chi c'è dietro l'ultima sparata sullo zar

27 ottobre 2023 a

Vladimir Putin è morto? L'ultima sullo zar arriva sempre dalla stessa fonte, un canale Telegram gestito - pare - da un ex ufficiale del Cremlino, un tale General Svr. Sempre lui nei giorni scorsi aveva dato per certa la notizia che il presidente russo avesse avuto un infarto, con tanto di soccorso immediato degli agenti di sicurezza per provare a rianimarlo. Nessuna conferma da parte del Cremlino, che anzi ha prontamente smentito la ricostruzione offerta dal canale Telegram e ripresa da alcuni media occidentali, assicurando che il leader russo gode di una “salute invidiabile".

Oggi General Svr ha fatto sapere che lo zar sarebbe addirittura morto. Il decesso sarebbe avvenuto "verso le 20" di ieri. Ma non solo: secondo il canale, il corpo di Putin sarebbe stato messo in un congelatore per surgelati. Mentre per gli eventi ufficiali si starebbe facendo ricorso già da tempo a un “sosia”. Nessuna conferma dal Cremlino, anche se non è esclusa una smentita nelle prossime ore. Basti pensare che solo tre giorni fa Putin ha supervisionato le esercitazioni militari e si è sentito con il presidente turco Erdogan per discutere del conflitto in Medio Oriente.

"Putin è morto alle 20.42, congelato il corpo. Negoziati sul sosia": l'ultima bomba di General Svr

Quello che in molti si stanno chiedendo a questo punto è chi ci sia dietro questo canale da oltre 400mila iscritti. A gestirlo - come si legge su Nicolaporro.it - ci sarebbe un sedicente “funzionario russo dissidente”. Già da tempo, secondo l’autore di questi messaggi, tutti gli eventi pubblici con Putin ospite si starebbero svolgendo grazie a un sosia, compresa la visita a Pechino da Xi Jinping.