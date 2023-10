Pizza, orrore totale a tavola. Cosa spunta dall'impasto

28 ottobre 2023 a

Bruttissima sorpresa nella pizza. Un giovane ha ordinato una margherita e mentre la affettava ha notato che dall'impasto spuntava un pezzo di plastica blu. Un colore che nulla ha a che fare con gli ingredienti commestibili che si usano mettere nella pizza. Così il giovane - che poi ha pubblicato tutto in un video su TikTok - scavando nell'impasto, al di sotto del condimento, come riporta il sito Leggo, ha tirato fuori un intero guanto di gomma.

Il filmato, inutile dirlo, ha raccolto più di cinque milioni di visualizzazioni, e migliaia di commenti.

La pizza incriminata proviene da una catena di pizzeria canadesi dal nome "Pizza Pizza". "Gli utenti hanno fatto immediatamente presente che una violazione del genere dovrebbe essere seguita immediatamente da una denuncia, specialmente per il rischio alla salute", si legge nell'articolo. Del resto non solo la plastica fa male di per sé ma è anche stata sottoposta alle elevatissime temperature del forno.

E c'è chi fa presente che non è la prima volta che le pizze di questa catena canadese finiscono nella bufera. "Qualcuno nella mia città ha trovato un cerotto nella propria pizza!", e ancora: "Anche mio fratello ha trovato un guanto nella sua pizza, ma non intero, solo un dito, ed era sempre di Pizza Pizza!".

Ma secondo altri utenti il ragazzo avrebbe "falsificato in qualche modo il video, e per questo motivo ne è stato pubblicato un altro di risposta in cui si mostra ancora meglio la veridicità del fatto". Roba da farti passare la voglia di ordinare una pizza.