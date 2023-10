All You Can Eat, cacciata dal ristorante dopo 4 ore: cosa ha mangiato

30 ottobre 2023 a

a

a

All You Can Eat… ma fino a un certo punto. Il caso di Madison è diventato virale sui social. La ragazza, che si occupa di creare contenuti particolari relativi ai ristoranti con buffet o la formula “all you can eat”, è stata cacciata dal ristorante Hibachi per aver usufruito di troppe portare. “Dicono che ho mangiato troppo - ha spiegato ai suoi follower - a un buffet all you can eat… forse ho preso tutto ciò che potevo mangiare?”.

Il granchio? Scontrino folle, caos al ristorante: quanto costa, arriva la polizia

La ragazza è stata seduta per ore a mangiare, con la pila di piatti che è aumentata fino al punto in cui i camerieri hanno deciso di non consentirle di mangiare più nulla. Le hanno permesso soltanto di rimanere seduta all’interno del locale, ma senza toccare altro cibo. Alla fine Madison ha lasciato una lauta mancia al cameriere che l’ha cacciata e ha poi mostrato lo scontrino per far vedere quanto ha pagato per abbuffarsi: 13 euro per un pasto che è durato quasi cinque ore. I follower si sono complimentati con la ragazza per l’educazione mostrata: avrebbe potuto fare una scenata, dato che era un suo diritto continuare a mangiare, invece non ha creato problemi e ha pure lasciato la mancia, cosa inusuale per un servizio a buffet.

“Questi posti dovrebbero indicare che c'è un limite orario! Non si possono arrabbiare con te quando questo limite non c’è”, ha commentato un utente. Altre persone si sono invece lamentati di locali che mettono in atto un simile trattamento: “Ne ho uno vicino che non è buono - è una delle tante testimonianze - e non ti lasciano sedere per più di mezz'ora, se poi ti alzi per un attimo ti levano il cibo”.