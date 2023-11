Iran, il sondaggio della tv di Stato: "Vuoi estirpare il cancro sionista?"

01 novembre 2023 a

a

a

La conduttrice televisiva iraniana Maryam Ghasemi ha presentato i risultati di un sondaggio effettuato prendendo come campione gli spettatori di un programma diurno di Channel 1, la tv di Stato dell'Iran, andato in onda il 28 ottobre 2023. Il sondaggio chiedeva se fosse giunto il momento che "il tumore che è il regime sionista" scomparisse dalla faccia della terra.

Ma attenzione, perché le risposte alla domanda, non erano le classiche "Sì", "No", "Non saprei" ma solo "Si" o "Sicuramente". Maryam Ghasemi ha quindi affermato che i risultati del sondaggio mostrano che il momento "dell’annientamento del regime sionista è arrivato" e ha aggiunto che tutte le 6.070 persone che hanno votato il sondaggio sono pronte ad andare a Gaza per sostenere il popolo amico.

"La vittoria finale, che non è troppo lontana, apparterrà ai palestinesi e alla Palestina", scrive oggi 1 novembre su Twitter, il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Khamenei. Il leader iraniano ha sottolineato che "la gente di Gaza ha stimolato la coscienza umana con la sua pazienza. Anche nei paesi occidentali, in Inghilterra, in Francia e negli stati degli Stati Uniti, le persone escono in gran numero e cantano slogan contro Israele e il governo degli Stati Uniti. La loro reputazione è stata rovinata nel mondo".

"Hamas non può essere distrutta, dove si riprodurrà". Inquietante scenario di Cacciari sulla guerra

E ancora, ha tuonato Khamenei: "I bombardamenti contro Gaza devono cessare immediatamente e le vie per le esportazioni di petrolio e cibo verso il regime israeliano devono essere bloccate dai Paesi musulmani, che non dovrebbero avere cooperazione economica con il regime israeliano. Il mondo musulmano deve mobilitarsi contro il regime. Questa guerra non è una guerra tra Israele e Gaza. È una guerra tra la menzogna e la verità, una guerra tra i Poteri Arroganti e la fede",