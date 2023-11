Israele e Hamas, la diretta. "La Corea del Nord vuole aiutare i terroristi". Idf al lavoro per stanare Hamas nei tunnel

01 novembre 2023 a

Venticinquesimo giorno di guerra tra Israele e Gaza. Bombardato un campo profughi a Jabalia, decine di morti e feriti. "Lì si nascondeva un comandante di Hamas", spiega Tel Aviv. Pioggia di missili dai ribelli Houti dello Yemen, appoggiati dall'Iran, sulla città israeliana di Eilat. Segui la diretta.

Ore 16.06 - Hezbollah, abbiamo ucciso e ferito in tutto 120 militari israeliani

Sono in tutto 120 i soldati israeliani - tra morti e feriti - colpiti dal movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah in tre settimane di scontri con le forze israeliane a ridosso della Linea blu (linea di demarcazione tra Libano e Israele). Lo ha annunciato oggi Hezbollah, aggiungendo di aver preso di mira 105 basi militari e distrutto 69 sistemi di comunicazione, 140 sistemi di videosorveglianza e 17 disturbatori di frequenza.

Ore 15.49 - 007 Seul: Nord Corea vuole fornire assistenza ad Hamas

La Corea del Nord sta progettando di fornire "assistenza" ad Hamas nella sua guerra contro Israele. Lo ha affermato l'intelligence della Corea del Sud, come riporta Anadolu citando l'agenzia sudcoreana Yonhap. "Sembra che la Corea del Nord stia cercando di trarre vantaggio dalla guerra tra Israele e Hamas in diversi modi", ha detto Yoo Sang-bum, un parlamentare del People Power Party.

Ore 15.46 - Israele: esercito al lavoro per scoprire tunnel Hamas

L'esercito israeliano è al lavoro per scoprire "la rete sotterranea di tunnel di Hamas e far uscire i terroristi". Lo ha detto il ministro della difesa Yoav Gallant secondo cui "sono stati raggiunti importanti risultati" e che si sta "colpendo i terroristi ad ogni livello, dagli operativi ai comandanti".

Ore 15.31 - Giordania richiama suo ambasciatore in Israele

La Giordania ha richiamato il suo ambasciatore in Israele per protestare contro il conflitto su Gaza. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri giordano ad Amman, come riporta Al Jazeera. Il ritorno degli ambasciatori al loro posto è condizionato alla cessazione della guerra da parte di Israele contro Gaza, si legge nella dichiarazione.