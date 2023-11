Israele e Hamas, la diretta della guerra: commando Usa a Tel Aviv

01 novembre 2023 a

a

a

Prosegue la pressione militare di Israele sulla Striscia di Gaza. Colpito un campo profughi a Jabalia, decine le vittime. Tel Aviv si difende: "Lì si nascondeva un comandante di Hamas". Imperversa la battaglia nei vicoli tra i tank israeliani e i mujaheddin. Sempre più caldo anche il fronte del Mar Rosso: dallo Yemen le milizie islamiche lanciano missili e droni sulla città di confine di Eilat. Di seguito, gli aggiornamenti in diretta.

Ore 9.12 - Commando Usa in Israele per aiutare sugli ostaggi

Decine di commando statunitensi sono giunti in Israele negli ultimi giorni per aiutare nelle operazioni di liberazione dei 240 ostaggi catturati da Hamas e trattenuti a Gaza. Lo ha riferito la scorsa notte la televisione pubblica Kan citando fonti nel Pentagono. La emittente ha aggiunto che l'Fbi, il Dipartimento di Stato ed esperti Usa in trattative su ostaggi sono già in contatto con la controparte israeliana per offrire consigli.

Ore 8.43 - "La decisione della Bolivia è una resa a Hamas"

Israele accusa la Bolivia di "allinearsi con l'organizzazione terroristica Hamas" dopo che ieri lo stato sudamericano ha interrotto i rapporti diplomatici con Israele. In un messaggio pubblicato sui social media, il portavoce del ministero degli affari esteri israeliano Lior Haiat ha detto che "la decisione del governo della Bolivia di tagliare le relazioni diplomatiche con Israele e' una resa al terrorismo e al regime degli Ayatollah in Iran. Facendo questo passo, il governo boliviano si allinea con l'organizzazione terroristica Hamas, che ha massacrato oltre 1.400 israeliani e rapito 240 persone, tra cui bambini, donne, neonati e anziani. Israele condanna il sostegno della Bolivia al terrorismo e la sua sottomissione al regime iraniano, che attestano i valori rappresentati dal governo della Bolivia", ha aggiunto. Ieri anche i governi di Cile e Colombia hanno richiamato i loro ambasciatori da Israele.

Ore 8.36 - Haaretz contro Netanyahu, "risposta sproporzionata"

"Abbiamo il diritto di dire che la forza che Israele sta usando a Gaza non è proporzionata, e in effetti è eccessiva, che uccidere donne e bambini palestinesi è sbagliato, proprio come diciamo che il tipo di brutalità a cui abbiamo assistito il 7 ottobre è sbagliato". Così il quotidiano progressista israeliano Haaretz in un editoriale.

Ore 8.16 - "A Jabalia uccisi terroristi di Hamas"

"A Jabalia abbiamo attaccato il centro militare di Hamas, gran parte delle persone che sono state uccise sono terroristi di Hamas. Il fatto che siano stati uccisi dei civili è perché Hamas usa i civili per proteggersi". Lo dice l'ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar, intervenendo ad Agora' su Rai3. "Hamas è una organizzazione jihadista che non è disposta ad accettare l'esistenza di Israele, finché quella di Hamas sarà compresa come causa palestinese non ci sarà pace", ha aggiunto.

Ore 8.06 - Nave da guerra verso lo Yemen

Una nave da guerra delle forze di difesa israeliane è arrivata nel Mar Rosso per rafforzare gli sforzi difensivi missilistici in seguito agli attacchi dallo Yemen. Lo rende noto l'IDF secondo la stampa israeliana. La decisione arriva dopo che ieri l'esercito israeliano ha fatto sapere di avere intercettato un missile superficie-superficie e "obiettivi ostili" nella regione di Eilat, successivamente rivendicati dagli Houthi dello Yemen. "Secondo la valutazione della situazione e come parte degli sforzi difensivi nella zona, ieri navi lanciamissili della marina israeliana sono arrivate nella zona del Mar Rosso", ha scritto l'IDF su Telegram diffondendo le immagini delle navi.

Ore 8.05 - Valico di Rafah aperto per stranieri e feriti gravi

Il valico di Rafah riapre oggi per consentire l'uscita dalla Striscia di Gaza degli stranieri e dei feriti in modo grave, grazie a una mediazione del Qatar fra Egitto, Hamas e Israele, in coordinamento con gli Stati Uniti, si legge sul sito del Guardian.

Ore 7.47 - "Sforzi attivi per liberare gli ostaggi russi"

La Russia sta effettuando sforzi attivi per contribuire alla soluzione della questione delia liberazione degli ostaggi russi sequestrati da Hamas, ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. "Stiamo facendo sforzi attivi per risolvere la situazione", ha affermato, precisando che si tratta di persone che vivono in modo permanente in Israele.

Ore 3.48 - Mezzo Sud America contro Israele

Il governo cileno ha deciso ieri di richiamare il proprio ambasciatore in Israele, Jorge Carvajal, per consultazioni a causa delle "inaccettabili violazioni del diritto internazionale umanitario che Israele ha commesso nella Striscia di Gaza". Lo stesso ha fatto il governo colombiano, mentre la Bolivia ha deciso di interrompere le relazioni diplomatiche con Tel Aviv.

Ore 6.11 - 11 soldati israeliani uccisi nella Striscia

Undici soldati israeliani sono morti nel Nord della Striscia di Gaza in seguito all'esplosione di un missile anti carro. Le vittime hanno da 18 a 24 anni di età. Sempre ieri, altri due soldati israeliani sono rimasti uccisi in operazioni, di cui non sono stati forniti dettagli, nella Striscia.

Ore 1.28 - Israele intercetta un razzo dal Libano

Le forze di difesa israeliane hanno reso noto che è stato intercettato un missile terra-aria lanciato dal territorio libanese. La dichiarazione - secondo quanto fa sapere la Tass - è stata pubblicata dal servizio stampa dell'esercito sul suo canale Telegram. "Le Forze di Difesa Israeliane hanno intercettato un missile terra-aria lanciato contro un drone delle Forze Armate Israeliane dal territorio del Libano. In risposta, gli aerei dell'aeronautica israeliana hanno colpito il sito del lancio del missile, così come i terroristi che lo hanno effettuato", si legge nel rapporto.

Ore 00.13 - Israele all'Egitto, "debito in cambio di profughi"

Israele avrebbe proposto di cancellare, attraverso la Banca Mondiale, una porzione significativa del debito dell'Egitto per indurre il governo di Abdel Fattah el-Sisi di accogliere nel Sinai i palestinesi in fuga da Gaza. Lo riporta il sito Ynet. Sisi sarebbe contrario e avrebbe controproposto che Israele trasferisca i palestinesi di Gaza nel Negev.