Ue, raptus del ministro croato: prova a baciare in bocca la collega tedesca, si scatena il caos

05 novembre 2023 a

a

a

Un fragoroso, e imbarazzante, caso diplomatico. Le immagini arrivano dalla riunione dei ministri dell'Interno e degli Esteri europei che si è tenuta lo scorso giovedì a Berlino. Il protagonista del gesto controverso è Gordan Grlic-Raman, capo della diplomazia croata, il quale durante lo scatto della foto di gruppo a fine lavori ha tentato di baciare in bocca Annalena Baerbock, la collega tedesca, che ha reagito in malo modo.

Il caso sta suscitando scalpore, soprattutto in Croazia, dove i media parlano di "un episodio imbarazzante", così come accusano attivisti e femministe. "Sgradevole da guardare", "Un fiasco", recitano i giornali corati e bosniaci.

Le immagini sono state rilanciate su X e mostrano la Baerbock che si "allontana apparentemente sorpresa dal bacio in bocca del croato". Il disagio, in effetti, è palpabile. Da par suo, Grlic-Radman ha respinto ogni addebito: in una conferenza stampa convocata ad-hoc ha sostenuto di voler salutare "in modo umano la collega, poiché i ministri si salutano sempre con calore". In ogni caso, il ministro si è scusato con chi si fosse sentito offeso dal gesto, oggettivamente imbarazzante.