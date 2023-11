Giovanni Impellizzeri, orrore del bidello: urina e feci nel cibo dei bimbi, come lo sorprendono

08 novembre 2023 a

Cosa spinge un bidello di venticinque anni a fotografarsi mentre simula atti sessuali con oggetti inanimati nella mensa della scuola? Se lo chiedono in molti dopo aver letto la notizia che Giovanni Impellizzeri è stato sospeso dalla Elizabeth Moore School nel distretto scolastico di Upper Deerfield in New Jersey. Soprattutto perché l'accusa è quella di aver manipolato il cibo che i bambini della scuola elementare mangiavano.

Racconta Leggo che Impellizzeri era solito pubblicare le sue foto hard sui social con dei post che sono stati segnalati all'istituto scolastico che a sua volta ha sporto regolare denuncia perché la polizia avviasse un'indagine. Durante i sopralluoghi è emerso che l'uomo avrebbe contaminato cibi e utensili della mensa scolastica con fluidi corporei come saliva, urina e perfino feci. In uno dei filmati analizzati dalla polizia, Impellizzieri avrebbe utilizzato del pane per compiere atti sessuali e, dopo averlo sputato, lo avrebbe rimesso a disposizione di tutti alla mensa scolastica.

Presumibilmente, si legge su Leggo, avrebbe anche messo la candeggina in un contenitore pieno di cetrioli. Immediate le reazioni dei genitori dei figli che parlano di un attentato alla salute pubblica e temono per i loro figli. "Non avevo idea che potesse accadere una cosa simile", ha detto una mamma alla stampa locale rivelando di stare "impazzendo" per ciò che è successo. "Devo prendere mio figlio e fargli fare un intero esame medico perché non ho idea di cosa possa aver ingerito". E in effetti la paura maggiore è che il 25enne possa aver "infettato" i bambini con i suoi liquidi corporei. Ora si procederà anche con degli esami su Impellizzeri per valutare se ha qualche malattia che potrebbe aver trasmesso.