Grecia, "malori ed escrementi di topi": il resort di lusso è un incubo

La Grecia è una delle mete più ambite di quest’estate e solitamente lascia un certo grado di soddisfazione nei vacanzieri. Non è questo il caso di Danielle Faulkner, una 43enne del Galles che ha scelto l’isola di Cefalonia per trascorrere le sue ferie insieme alle figlie adolescenti. Avendo prenotato un hotel di lusso in una delle zone migliori dell’isola, la donna aveva aspettative molto alte e sperava di trascorrere una vacanza da sogno con le figlie.

A onor del vero è risultata essere indimenticabile, ma non in un senso positivo. Dopo appena un paio di giorni Danielle ha iniziato a star male con nausea e vomito, è dovuta ricorrere alle cure del medico del resort comprendenti antibiotici e iniezioni. Pare che altri ospiti dell’hotel abbiano accusato dei malori e che le condizioni della struttura non fossero propriamente di lusso: addirittura in piscina e sui lettini sarebbero stati trovati escrementi di topo. Dopo la madre, anche le altre due figlie sono state male, mostrando sintomi simili.

"Abbiamo fatto sacrifici - ha dichiarato la donna, affranta - e risparmiato duramente per mesi per goderci quella che pensavamo sarebbe stata una vacanza speciale in cui creare ricordi insieme. Tuttavia, l'entusiasmo e l'eccitazione che avevamo per la nostra vacanza sono svaniti rapidamente. La vacanza è passata rapidamente da quello che speravamo sarebbe stato un viaggio da sogno a un disastro. La cosa ancora più preoccupante è che non eravamo soli”. Adesso la famiglia è a caccia di risposte.