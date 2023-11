Matrimonio finisce in disgrazia: vendetta della ex, escrementi sugli sposi

07 novembre 2023 a

Nozze rovinate. Per colpa della ex. In Bolivia è successo che una donna che non aveva evidentemente superato la rottura con il suo amato si è presentata al matrimonio di lui con un'altra per consumare la sua vendetta. Così durante le nozze è arrivata a sorpresa e ha ricoperto la coppia di sposi di escrementi.

La notizia, riportata dal giornale locale La Vanguardia, e ripresa dal sito Leggo.it, riferisce che la donna, per rovinare il giorno più bello al suo ex fidanzato ha lanciato due buste piene di feci, colpendo i due neo marito e moglie.

Insomma, il matrimonio è finito davvero in disgrazia, con la povera sposa con il vestito bianco tutto sporco di cacca. È stata proprio la sposa a denunciare poi tutta la vicenda sui suoi social e a chiedere alla ex fidanzata di suo marito di lasciarli stare. "Facci vivere la nostra vita in pace", ha scritto.

Una vicenda questa, che come era ovvio che fosse, è diventata virale e ha scatenato il popolo social. "Questo significa umiliarsi come donna. Non importa quanto ti senti danneggiata o ingannata, non cercare mai vendetta. Che tu possa essere felice con il tuo nuovo partner", è uno dei commenti apparsi sotto il post.

Altri invece le hanno consigliato di denunciarla alla polizia e di trovare la sua di vendetta.