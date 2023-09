Roma, il maniaco che semina feci sulle auto delle donne: immagini forti

13 settembre 2023 a

Mistero a Roma. Un presunto maniaco lancerebbe escrementi e feci nelle auto di giovanissime donne. A quanto pare l'autore di questi gesti choc non sarebbe nuovo a certe bravate. Infatti, secondo alcune testimonianze apparse sui social, l'uomo avrebbe già colpito in passato.

Ma nell'ultimo periodo gli episodi di aggressioni di questo tipo sarebbero aumentate e da qui è scattato l'allarme lanciato dalle vittime. Su Welcome to Favelas, un profilo che raccoglie tutti gli episodi di degrado nelle nostre città, ci sarebbero diverse segnalazioni, foto e video.

Tutte immagini forti. Pare che le vittime siano giovani donne, che quando aprono la loro auto si trovano le feci. E così tante ragazze hanno dovuto pulire i sedili delle auto per poi tornare a casa e mettersi alla guida. In passato era già stato denunciato un uomo in zona Tuscolana. I carabinieri lo avrebbero rintracciato ma di fatto con poca fortuna dato che al momento non c'è un reato penale e dunque l'aggressore può farla franca. Rischierebbe solo una sanzione dopo un procedimento davanti al giudice di pace. Una storia davvero assurda.