Aereo rimbalza 4 volte sulla pista d'atterraggio: tragedia sfiorata

10 novembre 2023

Hanno vissuto alcuni minuti di terrore i passeggeri di un volo Canaryfly in arrivo da Gran Canaria che doveva atterrare a Lanzarote. In fase di atterraggio l'aereo ha rimbalzato più volte prima di fermarsi. Dal video, ripreso da una webcam posizionata all’aeroporto César Manrique, si vede l’aereo lottare letteralmente contro forti raffiche di vento che hanno impedito un atterraggio lineare.

Il video dell'atterraggio a Lanzarote: l'aereo rimbalza sulla pista

Come si vede dalle immagini che stanno facendo il giro del mondo, il pilota nel mezzo della bufera, ha tentato l’approccio alla pista per ben tre volte, compiendo manovre di touch-and-go , ovvero la procedura in cui l’aereo tocca la pista ma non si ferma completamente, decollando di nuovo. Dopo il quarto tentativo fallito, il comandante ha deciso di guadagnare nuovamente altitudine, eseguendo un giro intorno all’isola, per poi tentare un ulteriore atterraggio. Alla fine, il pilota ha portato l’aereo e tutti i suoi passeggeri a terra in sicurezza.