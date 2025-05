IA, un robot si ribella e attacca gli operai: il video-choc

Come in un episodio di Black Mirror. Negli Stati Uniti sta spopolando un video che potrebbe essere tratto da 2001: Odissea nello Spazio o Star Wars. Nel Paese del Dragone, un robot ribelle si è scagliato contro gli operai di una fabbrica. Alcune telecamere sono riuscite a immortalare il fatto: l'androide sembra svegliarsi in una fabbrica, prima di agitare violentemente le braccia nel tentativo di liberarsi dalle sue restrizioni.

Nella clip - diventata subito virale sui social - si vede il robot trasportato a bordo di una gru. Poi, il colpo di scena: la macchina prende improvvisamente coscienza di sé e di ciò che lo circonda. A quel punto, il robot sembra reagire con furia e poi tentare di liberarsi mentre gli operai umani vicini si allontanano e si rannicchiano per la paura. Nella sua ira funesta, la macchina fa cadere un costoso computer e anche altri oggetti vicini. La clip si conclude con gli stessi operai che tentano in tutti i modi di spegnere l'androide.

“Ecco come potrebbe apparire la rivolta delle macchine”, ha scritto il New York Post in un video che ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Sempre in Cina stanno testando dei cani robot da adoperare in contesti bellici. "Può servire come nuovo membro nelle nostre operazioni di combattimento urbano, sostituendo i nostri membri (umani) per condurre ricognizioni e identificare (il) nemico e colpire il bersaglio”, ha spiegato un soldato identificato come Chen Wei in un video dell’emittente statale CCTV.