Alex Merz eletto cancelliere al secondo turno: la figuraccia resta

Friedrich Merz è stato eletto cancelliere federale al secondo turno al Bundestag, ottenendo 325 sì, nove in più della maggioranza richiesta. "Signora Presidente, la ringrazio per la sua fiducia e accetto l'elezione", ha detto Merz al presidente del Parlamento Klockner. Il nuovo cancelliere guiderà per quattro anni una coalizione formata da Cdu, Unione cristiano sociale (Csu) e Partito socialdemocratico. Dopo l'elezione, andrà a Palazzo Bellevue per ricevere il certificato di nomina dal presidente federale Frank-Walter Steinmeier, per poi tornare al Bundestag dove presterà giuramento.

Si è corsi ai ripari, insomma, dopo un primo turno disastroso: questa mattina il leader della Cdu non aveva ottenuto la maggioranza richiesta per l'elezione. Su 316 voti necessari, infatti, ne aveva ottenuti "solo" 310. I no invece erano stati 307, tre gli astenuti. In quel caso a Merz erano mancati 18 voti dalle file della sua maggioranza. I gruppi parlamentari della cosiddetta piccola Grosse Koalizion, formata da Unione (Cdu-Csu) e Spd, avrebbero avuto 328 voti a disposizione. Il primo scrutinio, dunque, ha messo in mostra la debolezza della coalizione che guiderà il Paese nei prossimi anni.