Hamas, due miliardi dall'estero: la rivelazione del Mossad

Circa 2 miliardi sarebbero arrivati dall'estero per finanziare Hamas, secondo quanto rivelato dall’ex funzionario del Mossad che segue la pista dei soldi. Oltre a Qatar, Iran e Turchia, c’è anche l’Italia. Ne parla Fausto Carioti su Libero, spiegando che "poi ci sono le donazioni: secondo l’Ocse, quelle che giungono a Gaza valgono, in media, circa 2,7 miliardi di dollari l’anno. C’è l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, che sostiene Gaza con un importo tra i 600 e gli 800 milioni di dollari".

