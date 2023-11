Pd? Meglio un autocrate corrotto che uno in buoni rapporti con Meloni

10 novembre 2023 a

La sinistra "impazzisce" su Edi Rama dopo l'accordo siglato con Giorgia Meloni sull'immigrazione e i campi in Albania: per i compagni, come spiega Pietro Senaldi su Libero, meglio un corrotto e potenzialmente pericoloso per la democrazia piuttosto che in buoni rapporti con la leader FdI. E il riferimento è a Sali Berischa, ex presidente di destra, prima trattato come un reietto e ora portato in palmo di mano. Già, perché il socialista Rama aiuta l'Italia e i dem vogliono espellerlo dal Pse. E lui li dileggia: "Darvi una mano non è di sinistra?".

