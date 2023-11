Pizza con bocconcini di serpente, la pietanza agghiacciante: dove mangiarla

10 novembre 2023 a

La grande catena di pizzerie "Pizza Hut" ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto: la pizza con bocconcini di serpente. L'azienda americana ha collaborato con un ristorante storico di Hong Kong per realizzare questa variante. "La ricetta unisce funghi, prosciutto essiccato e carne di serpente", si legge sul sito Leggo.it.

Questa nuova versione della margherita vuole riprendere "un piatto tradizionale, lo stufato di serpente, combinandolo così con la pizza. Questo piatto è tra le consumazioni tipiche in inverno, molti credono addirittura che la carne del rettile abbia delle proprietà medicinali". E Pizza Hut, in merito alla sua nuova proposta, ha aggiunto che "abbinata a formaggio e pollo a dadini, la carne di serpente diventa più ricca di gusto".

Sicuramente una proposta che non sarà replicata in Europa o negli Stati Uniti dove i cittadini non sono abituati a mangiare carne di serpente... Per gustarla bisognerà volare a Hong Kong.