Israele, Luttwak: "Perché gli Usa vogliono far finire la guerra"

Gli Stati Uniti vorrebbero far finire in fretta la guerra tra Hamas e Israele per concentrarsi su altre priorità, come la relazione con la Cina: ne è convinto l'analista e politologo Edward Luttwak, già consulente del Pentagono. "Gli Stati Uniti vogliono cooperare con Israele, così come stanno facendo anche altri Paesi - ha spiegato l'esperto in un'intervista a Italia Oggi -. In questo contesto ogni governo ha diversi bisogni e necessità. Quella dell’amministrazione Usa è di fare una guerra più veloce: vogliono che gli israeliani impieghino molti più soldati e li facciano muovere al più presto. La richiesta è che usino più fanteria e si affidino meno alla supremazia aerea". Dal canto suo, però, Israele non vorrebbe impegnare più fanteria perché questo aumenterebbe le perdite umane.

Secondo Luttwak, non c'entra molto la questione elettorale. Il motivo della fretta sarebbe un altro: "Gli americani stanno reggendo un conflitto a livello globale che non conviene loro, perché la priorità strategica è la Cina, non è certo Hamas. La squadra di Biden, Blinken e Austin ha la totale fiducia del partner israeliano, che non è rappresentato da Netanyahu come la stampa crede, ma dal governo di coalizione, composto di generali seri, che hanno il controllo sulle operazioni di guerra".

Il principale obiettivo di Tel Aviv, ha spiegato il politologo, è "distruggere Hamas come strumento di Teheran. Qualcuno ha pagato per fare in modo che avessero tutte le armi e gli equipaggiamenti che hanno. Con Usa e Israele stanno cooperando tutti i governi seri, presumo anche l’Italia, quelli che si segnalano per capacità militari o di intelligence".