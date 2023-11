Israele-Hamas, la diretta: "80 ostaggi rilasciati subito". Tam tam in Israele ma Hamas frena: cosa può succedere

12 novembre 2023 a

È il 37esimo giorno di guerra in Israele. Mentre si parla di una trattativa per il rilascio di ottanta ostaggi israeliani Hamas frena in seguito all’attacco all’ospedale Al-Shifa nella Striscia di Gaza. Netanyahu attacca Guterres e conferma che non ci sarà alcun cessate il fuoco senza la liberazione degli ostaggi.

Ore 17,10 - Netanyahu: potrebbe esserci accordo su ostaggi

Alla domanda della conduttrice Kristen Welker su quanto vicino fosse Israele a liberare gli ostaggi, Netanyahu ha detto che nessun accordo era stato raggiunto finché le sue forze non avevano iniziato l’operazione di terra a Gaza. «Abbiamo sentito che c’era un accordo imminente di questo o quel tipo e poi abbiamo appreso che era tutto uno scherzo. Ma nel momento in cui abbiamo iniziato l’operazione di terra, le cose hanno cominciato a cambiare», ha detto. Incalzato sulla possibilità che esista un potenziale accordo per il rilascio di altri ostaggi, Netanyahu ha risposto: «Potrebbe esserci». Qualsiasi accordo è «il risultato di pressioni, pressioni militari», ha detto, prima di elogiare il lavoro delle forze di difesa israeliane. «Questa è l’unica cosa che potrebbe creare un accordo e se un accordo è disponibile. Bene, ne parleremo quando sarà lì. Lo annunceremo se sarà realizzabile». Alla domanda se sapesse dove sono tenuti tutti gli ostaggi in questo momento, Netanyahu ha detto: «Sappiamo molto, ma non andrò oltre».

Ore 16,35 - Israele. 7 soldati feriti da lanci Hezbollah

Le forze di difesa israeliane affermano che sette soldati sono rimasti leggermente feriti in un attacco a colpi di mortaio proveniente dal Libano nella zona di Manara nel nord di Israele. Tutti i soldati sono stati portati in ospedale per cure. Lo riporta il Times of Israel. L’esercito ha aggiunto che circa 15 razzi sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele nelle ultime ore

Ore 16,23 - Netanyahu: unico cessate fuoco sarà per rilascio ostaggi

L’unico cessate il fuoco che sarà considerato "è quello in cui verranno rilasciati i nostri ostaggi". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante un’intervista alla Cnn. "Stiamo facendo tutto il possibile 24 ore su 24» per salvare gli ostaggi in mano ad Hamas, ha spiegato Netanyahu. «Ho incontrato personalmente più volte le famiglie degli ostaggi e questo ti spezza il cuore", ha detto ancora il primo ministro israeliano, aggiungendo che «il mondo intero dovrebbe unirsi a noi» nel tentativo di liberare gli ostaggi.

Ore 16,17 - Forca a Tel Aviv come monito per autori attacchi 7 ottobre

Una grande installazione che chiede la pena di morte per gli autori del massacro di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele è stata allestita in piazza Dizengoff a Tel Aviv , hanno riferito domenica mattina i media israeliani, come riporta Jerusalem Post. La struttura presenta una forca in corda incorniciata da un paio di ali giganti, che sono coperte dai volti delle persone uccise durante l’attacco. L’installazione si trova di fronte all’iconica ’Fontana del fuoco e dell’acquà di Dizengoff Square, anch’essa ricoperta di tributi alle vittime dell’attacco di Hamas.

Ore 15,56 - Hamas sospende negoziati su ostaggi dopo attacco ospedale

Funzionari palestinesi hanno dichiarato all’agenzia Reuters citata da haaretzche, in seguito all’attacco all’ospedale Al-Shifa nella Striscia di Gaza,

Hamas ha sospeso i negoziati per il rilascio degli ostaggi israeliani. Israele non ha ancora dato il suo consenso ai negoziati indiretti condotti con

Hamas in Qatar, per il rilascio di prigionieri della sicurezza (soprattutto donne) in cambio dei rapiti israeliani. Tuttavia, negli ultimi giorni, alti funzionari israeliani non hanno escluso la possibilità che Israele effettui tale rilascio come parte dell’accordo. Tra i partecipanti ai colloqui c’è ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo. L’annuncio israeliano del cessate il fuoco umanitario è stato il primo passo del processo. Israele sa che

Hamas vuole sbarazzarsi di decine di donne e bambini (e forse di tutti i civili nelle sue mani), ma questa parte dell’accordo non è ancora stata finalizzata. Israele, in teoria, dovrebbe trasferire prigionieri, carburante e ulteriori aiuti umanitari. Un alto funzionario dell’amministrazione statunitense ha confermato alla NBC News che esiste un possibile programma di scambio tra Israele e Hamas, in cambio degli ostaggi israeliani. Secondo l’alto funzionario, l’accordo prevede il rilascio di 80 donne e bambini rapiti nella Striscia, in cambio di donne e adolescenti palestinesi imprigionati in Israele, e che si stanno valutando altre opzioni.

Ore 15,34 - Netanyahu alla Cnn: Guterres dia la colpa ad Hamas

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto in un’intervista alla CNN che "mi piacerebbe vedere il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Fondamentalmente dare la colpa a Israele. Dare la colpa ai selvaggi e chiedere che rispettino il diritto internazionale". Ha aggiunto che "I giorni non sono una pausa. È quello che vuole Hamas. Una serie infinita di pause. È come i tedeschi dopo la Normandia".