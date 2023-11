Israele-Hamas, la diretta: raid israeliano in Siria, sale la tensione con Damasco

12 novembre 2023 a

La guerra tra Israele e Hamas prosegue. Lo Stato ebraico ora deve fare i conti anche con le minacce che arrivano dal Libano e la situazione al confine si fa sempre più rischiosa. Intanto aerei israeliani hanno colpito “infrastrutture terroristiche” in territorio siriano dopo il lancio dalla zona di razzi verso il Golan. Segui la diretta



Ore 6.30 - Oms: persi i contatti con l’ospedale al-Shifa

L’Organizzazione mondiale per la Sanità ha fatto sapere di aver perso i contatti con i suoi referenti all’interno dell’ospedale al-Shifa ed esprimendo “grande preoccupazione” per tutti coloro che sono intrappolati nella struttura ha rinnovato l’appello a un cessate il fuoco immediato.

Ore 3.45 - Raid aereo israeliano in Siria

Aerei israeliani hanno colpito “infrastrutture terroristiche” in territorio siriano dopo il lancio dalla zona di razzi verso il Golan. Lo hanno reso noto le forze armate dello Stato ebraico con un breve comunicato.

Ore 2.35 - Fonti palestinesi: ad al-Shifa morti due neonati

Due neonati sono morti e altri 38 rischiano la vita nell’ospedale di al-Shifa a causa della mancanza di elettricità e ossigeno. Lo riferiscono fonti palestinesi. Le autorità israeliane si sono impegnate a far uscire i bambini malati dalle strutture sanitarie sotto assedio.

Ore 00.35 - Sale a 46 il numero dei soldati uccisi

Le forze armate israeliane hanno fatto sapere che sono 46 i militari uccisi dall’inizio delle operazioni di terra a Gaza.